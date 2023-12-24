Σε ερωτήσεις θαυμαστών του απάντησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αποκαλύπτοντας τις προτιμήσεις του στο νέο βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή που θα ήθελε στην ομάδα του, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να απαντάει τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Αναφορικά με το ποιος από την οικογένεια θα ήταν καλύτερος στο χόκεϊ επί πάγου, τόνισε πως μάλλον θα ήταν ο Θανάσης ή ο Άλεξ, καθώς «εγώ και ο Κώστας θα ήμασταν σαν ελάφια με πατίνια»!

Τέλος, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε πως θα ήθελε να ξαναπεράσει Χριστούγεννα στην Αθήνα μαζί με τα παιδιά του, ενώ απαντώντας τι θα ήθελε για τις γιορτές, απάντησε «υγεία και χαρά για τους δικούς μου ανθρώπους αλλά και λίγα… μελομακάρονα»!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.