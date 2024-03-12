Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η Αγία Τριάδα του Τερίμ έχει δύο Έλληνες και έναν Βραζιλιάνο

Ο Παναθηναϊκός του coach Τερίμ, μπήκε και πάλι δυνατά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Το «δώρο» του Μεντιλίμπαρ να εγκαταλείψει την ταυτότητα που «έδινε» στην ομάδα του με το αριστερό overload, τα πολλά κεντρικά χαφ και την συνεργασία Όρτα – Φορτούνη, εκμεταλλεύτηκε ο Φατίχ Τερίμ και πήρε σπουδαία και άνετη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός δεν πήγε με συνταγή «Μακάμπι», δεν προσπάθησε να παίξει στην κόντρα τον Ολυμπιακό, έπαιξε με το δικό του αγωνιστικό στυλ. Μεγάλες κατοχές, συνεργασίες αρκετών παικτών, overlap από αριστερά, underlap από δεξιά. Αυτά; Σαφώς και όχι!

