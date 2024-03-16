Δείπνο συσπείρωσης από τον Σλούκα στους παίκτες και το επιτελείο του Παναθηναϊκού AKTOR

Λίγες ημέρες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ο Κώστας Σλούκας παρέθεσε δείπνο στους συμπαίκτες του και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου του Παναθηναϊκού AKTOR, με στόχο τη συσπείρωση.



Οι «πράσινοι» βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για την κυριακάτικη αναμέτρηση πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ και ο αρχηγός της ομάδας τους πήγε στο εστιατόριο Γλυκάνισος, σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί το κλίμα και να υπάρξει ανασύνταξη ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR, Κώστας Σλούκας, παρέθεσε δείπνο συσπείρωσης στους συμπαίκτες του, τους προπονητές και το επιτελείο της ομάδας στο εστιατόριο «Γλυκάνισος» στη Θεσσαλονίκη.#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/kDpfIwJsb7 March 16, 2024

