Δείπνο συσπείρωσης από τον Σλούκα στους παίκτες και το επιτελείο του Παναθηναϊκού AKTOR

Ο Κώστας Σλούκας παρέθεσε δείπνο σε πάικτες και επιτελείο του Παναθηναϊκού AKTOR στη Θεσσαλονίκη

Σλούκας

Λίγες ημέρες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ο Κώστας Σλούκας παρέθεσε δείπνο στους συμπαίκτες του και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου του Παναθηναϊκού AKTOR, με στόχο τη συσπείρωση.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για την κυριακάτικη αναμέτρηση πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ και ο αρχηγός της ομάδας τους πήγε στο εστιατόριο Γλυκάνισος, σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί το κλίμα και να υπάρξει ανασύνταξη ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν.

