Αύξηση κατά 33% έγινε-σύμφωνα με το Sky Sports- στις ετήσιες αποδοχές του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, μετά την επανεκλογή του το 2023.

Οι βασικές αποδοχές του ήταν 1,99 εκατ. ευρώ το 2022, τον τελευταίο χρόνο αυξήθηκαν κατά 33% και είναι πλέον 2,69 εκατ. ευρώ, ποσό εγγυημένο μέχρι το τέλος της θητείας του το 2027.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο πήρε μπόνους 1,93 εκατ. ευρώ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών.

Τα μπόνους-όπως αναφέρεται- θα εξαρτηθούν από την επιτυχία των τουρνουά που διεξάγονται υπό την αιγίδα της FIFA.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

