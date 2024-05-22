Παναθηναϊκός: Χωρίς απουσίες η ομάδα στο Κορωπί ενόψει του Άρη

Με πρωινή προπόνηση στο Κορωπί συνέχισε και σήμερα (22/05) ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για τον τελικό του Κυπέλλου Betsson, με αντίπαλο τον Άρη στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στις 25 Μαΐου.



Ο Χρήστος Κόντης βρέθηκε για μια ακόμα ημέρα στην ευχάριστη θέση να δει άπαντες τους ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» να προπονούνται χωρίς προβλήματα, με αποτέλεσμα να υπολογίζει σε όλους για το μεγάλο παιχνίδι κόντρα στους «κίτρινους».

Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα των παικτών του Παναθηναϊκού ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.Η επόμενη προπόνηση των «πράσινων» είναι προγραμματισμένη για αύριο (23.05) στις 11 το πρωί, ξανά στο «Γεώργιος Καλαφάτης».

