Ποστάρισμα Αλαφούζου: «Πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ και αποβολή, ομάδες από διαφορετικούς θεούς»

Μία ημέρα μετά το ξέσπασμά του, στο φινάλε του Παναθηναϊκός-Λαμία, όπου έκανε λόγο για ντροπή αναφορικά με τη διαιτησία και για βλακώδη μέτρα από πλευράς κυβέρνησης, ο Γιάννης Αλαφούζος ξαναχτύπησε.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού σχολίασε με νόημα τη φάση της αποβολής και του πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ στο εντός έδρας παιχνίδι της κόντρα στην Κηφισιά, γράφοντας συγκεκριμένα: «Πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ και αποβολή. Ομάδες από διαφορετικούς θεούς».

