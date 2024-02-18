Λογαριασμός
Ποστάρισμα Αλαφούζου: «Πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ και αποβολή, ομάδες από διαφορετικούς θεούς»

Ανάρτηση με νόημα από τον Γιάννη Αλαφούζο στο X, με τον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού να αναφέρεται στο ΑΕΚ-Κηφισιά και τη φάση της αποβολής και του πέναλτι υπέρ της Ένωσης

Γιάννης Αλαφούζος

Μία ημέρα μετά το ξέσπασμά του, στο φινάλε του Παναθηναϊκός-Λαμία, όπου έκανε λόγο για ντροπή αναφορικά με τη διαιτησία και για βλακώδη μέτρα από πλευράς κυβέρνησης, ο Γιάννης Αλαφούζος ξαναχτύπησε.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού σχολίασε με νόημα τη φάση της αποβολής και του πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ στο εντός έδρας παιχνίδι της κόντρα στην Κηφισιά, γράφοντας συγκεκριμένα: «Πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ και αποβολή. Ομάδες από διαφορετικούς θεούς».

Πηγή: sport-fm.gr

