Ο Ολυμπιακός διέσυρε με 4-1 τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα

Ο Ολυμπιακός είχε ένα τρομερό πρώτο μέρος και έπαιξε πανέξυπνα τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο, επικρατώντας με το εμφατικό 4-1 και υποχρέωσε τον «δικέφαλο του βορρά» στην πρώτη φετινή εντός έδρας ήττα του στο πρωτάθλημα.

Σεμινάριο τακτικής και πάλι από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι κατεβάζει άψογα την ομάδα του και διαχειρίζεται άριστα την αναμέτρηση για να πάρει απίθανη νίκη και να πάει με την ψυχολογία στα ύψη την Πέμπτη στη ρεβάνς με την Φερεντσβάρος.

Πρώτο τρίποντο σε ντέρμπι (μετά τα δύο με τον Άρη) με ομάδα της πρώτης τετράδας για τους μεταλλαγμένους Πειραιώτες, με τον ΠΑΟΚ να έχει τρία κολλητά ντέρμπι (δύο σε πρωτάθλημα και ένα σε Κύπελλο) στο γήπεδό του στα οποία μετράει μία ισοπαλία και δύο ήττες! Παράλληλα, πήραν και την ισοβαθμία, αφού υπερτερούν πλέον μιας και στο ματς του πρώτου γύρου οι «ασπρόμαυροι» είχαν επικρατήσει με 4-2 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο -5 από την κορυφή και την ΑΕΚ -πλέον- οι «ερυθρόλευκοι», στο -1 από τους «κιτρινόμαυρους» το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου!

Στο μυαλό του κόουτς

Με διάταξη 4-2-3-1 παρέταξε τον ΠΑΟΚ ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Κοτάρσκι στην εστία, με τους Σάστρε, Κεντζιόρα, Κουλιεράκη και Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας. Ο Μεϊτέ με τον Οζντόεφ τα δυο χαφ, με τους Κωνσταντέλια, Μουργκ και Ντεσπόντοφ να βρίσκονται πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Αλί Σαμάτα.

Με 4-3-3 κατέβασε στην αντίπερα όχθη τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Πασχαλάκης βρισκόταν κάτω από τα δοκάρια, οι Ροντινέι, Ορτέγκα στα μπακ και οι Μπιανκόν, Κάρμο στα στόπερ. Έσε, Τσικίνιο, Όρτα η τριπλέτα στον άξονα, οι Φορτούνης, Ποντένσε βρίσκονται στα φτερά της επίθεσης και ο Ναβάρο στην κορυφή.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο παιχνίδι με ξεκάθαρο σκοπό να μπλοκάρει το κάθετο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και δεν επέτρεπε στους Μεϊτέ, Οζντόεφ τόσο να περάσουν μπάλες από τη μία γραμμή στην άλλη, όσο και να γυρίσουν κατά μέτωπο. Η πίεση που ασκούσε ψηλά στο γήπεδο η ομάδα του Μεντιλίμπαρ (σσ. ορισμένες φορές με 6 ή 7 παίκτες) είχε ως αποτέλεσμα να κερδίσει τη μάχη του άξονα, παίρνοντας διαδοχικές κατοχές και ούσα πιο απειλητική. Διαρκείς μεταφορές της μπάλας από τη μία πλευρά στην άλλη, έφερναν τους γηπεδούχους σε ανισορροπία και έτσι ήρθε η πρώτη τελική, με τον Ναβάρο να κάνει «χλιαρό» τελείωμα στην αγκαλιά του Κοτάρσκι στο 17’ μετά το γλυκό τσίμπημα του Όρτα.

Στα… καπάκια και μετά από νέα πλαγιοκόπηση, ο Όρτα έσπασε αυτή τη φορά στον Ορτέγκα που έκανε το γύρισμα, αλλά το σουτ του Φορτούνη μέσα από την περιοχή πέρασε ψηλά άουτ. Η δημιουργία του ΠΑΟΚ είχε κοπεί, με την ομάδα του Λουτσέσκου να προσπαθεί να απορροφήσει την πίεση με μπαλιές προς τον Σαμάτα και τον «Ντέλια». Παρόλα αυτά, δεν γλίτωσε το γκολ, με την υπεροχή του Ολυμπιακού να μετατρέπεται σε γκολ. Ήταν το 29ο λεπτό όταν Φορτούνης και Ποντένσε έπαιξαν γρήγορα το φάουλ, ο δεύτερος κάθετα στον Τσικίνιο που έπιασε στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ, με τον Πορτογάλο χαφ να κάνει το σουτ που έδιωξε ασταθώς ο Κοτάρσκι και ο Ναβάρο παίρνοντας το ριμπάουντ πάγωσε την Τούμπα (0-1).

Αυτό το γκολ έκανε τον «δικέφαλο του βορρά» να αρχίσει να παίρνει μέτρα στο γήπεδο, έχοντας την πρώτη του ευκαιρία στο 35’ όταν ο Σάστρε έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν ανάλογο. Δύο λεπτά μετά ο Ολυμπιακός είχε νέα φάση, αλλά ο Τσικίνιο σούταρε ψηλά άουτ από τα όρια της περιοχής και τελικά οι γηπεδούχοι έφεραν το σκορ στα ίσα σε μια ανύποπτη στιγμή. Ο Κωνσταντέλιας έκλεψε από τον Ροντινέι, με υποψία φάουλ, και γέμισε στην πλάτη της ερυθρόλευκης αμυντικής γραμμής, ο Ορτέγκα προστάτεψε την μπάλα από τον Μουργκ αλλά έστρωσε άθελά του στον επερχόμενο Ντεσπόντοφ, ο οποίος πλάσαρε στην κίνηση για το 1-1 του ημιχρόνου, το οποίο τελείωσε με ένα πλασέ του Μουργκ που πέρασε λίγο άουτ.

Με διαμαρτυρίες εκατέρωθεν για περιπτώσεις πέναλτι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, με τον Ολυμπιακό να φωνάζει σε πτώση του Ροντινέι και ο ΠΑΟΚ σε αντίστοιχη του Μουργκ. Παρόλα αυτά, διαιτητής και VARίστες δεν συγκινήθηκαν και το ματς συνεχίστηκε. Ό,τι δεν κατάφεραν στο φινάλε του ημιχρόνου, να πάνε στα αποδυτήρια με προβάδισμα, το έκαναν στο 54ο λεπτό. Διότι ο Ποντένσε με σόλο από τη γραμμή του πλαγίου και αδιανόητη σουτάρα, που βρήκε όσο έπρεπε στον Οζντόεφ για να πάρει το κατάλληλο ύψος, πάγωσε ξανά την Τούμπα για το 2-1.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να ανέβει, απείλησε στο 60’ με τον Ντεσπόντοφ να σουτάρει στα… πουλιά από πλεονεκτική θέση μέσα από την περιοχή και στη συνέχεια ο Λουτσέσκου έριξε τους Ζίβκοβιτς, Τόμας στο ματς για να τονώσει επιθετικά την ομάδα του. Οι κινήσεις από τον Ρουμάνο συνεχίστηκαν, ρίχνοντας και τους Ότο, Σβαμπ στη συνέχεια, με τον Μεντιλίμπαρ να απαντά στο 76’ με Μασούρα και Ελ Κααμπί και στο 79’ με τον Ιμπόρα, θωρακίζοντας τον άξονά του. Και ο Βάσκος δικαιώθηκε απόλυτα, μετατρέποντας ένα μεγάλο διπλό σε… πάρτι.

Πρώτα, στο 83ο λεπτό και μετά από αντεπίθεση για σεμινάριο, ο Μασούρας απέφυγε τον Σβαμπ, άνοιξε στον Ποντένσε, ο οποίος βρήκε τον Ελ Κααμπί και αυτός με τρομερό μονοκόμματο σουτ εκτέλεσε τον Κοτάρσκι για το 3-1. Δύο λεπτά αργότερα, ο Πασχαλάκης έβγαλε εντυπωσιακά το τελείωμα του Τόμας, στερώντας στον ΠΑΟΚ την άμεση μείωση του σκορ και στο 90ο λεπτό οι «ερυθρόλευκοι» το… ξεχείλωσαν. Νέα κόντρα «καρμπόν», ο Μασούρας βρήκε ξανά τον Ποντένσε στην πλάτη του Ότο, αυτή τη φορά ο Πορτογάλος δεν έσπασε αλλά τελείωσε μόνος του τη φάση, με τον Κοτάρσκι να το βγάζει. Παρόλα αυτά, ο Ελ Κααμπί ήταν εκεί για να πάρει το ριμπάουντ και να υπογράψει το εμφατικό 4-1 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

