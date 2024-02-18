Στα... χέρια του Ολυμπιακού, για τρίτη διαδοχική σεζόν, παρέμεινε ο τίτλος του Κυπελλούχου Ελλάδας. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 69-58 του Παναθηναϊκού στον τελικό του Final-8, στα «Δύο Αοράκια», προσθέτοντας το 12ο τρόπαιο της Ιστορίας τους στον θεσμό. Παράλληλα, οι Πειραιώτες μέτρησαν την τέταρτη νίκη τους σε έντεκα τελικούς «αιωνίων» στην Ιστορία του Κυπέλλου Ελλάδας.

Δείτε τα highlights του τελικού:

Το ματς

Με τους Λεσόρ, Μήτογλου, Γκριγκόνις, Ναν και Γκραντ ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός AKTOR, ενώ ο Ολυμπιακός με τους Φαλ, Πίτερς, Μπραζντέικις, Κάναν και Γουόκαπ. Από ένα σερί 4-0 είχαν και οι δύο στα πρώτα λεπτά (4-4), με τους «πράσινους» να βγάζουν απανωτές άμυνες και με καλάθια στο ανοικτό γήπεδο να πηγαίνουν στο +6 (10-4), στο 4’. Η απάντηση των Πειραιωτών ήρθε μέσα από την άμυνα και με μπροστάρη τον Φαλ για την ισοφάριση (10-10). Ο Λεσόρ έδωσε προσωρινά το προβάδισμα στο «τριφύλλι», με την ομάδα του Μπαρτζώκα να απαντά ξανά με τον Γάλλο σέντερ και τον Λαρεντζάκη, κλείνοντας μπροστά (12-14) την πρώτη περίοδο, όπου κανείς από τους δύο δεν πέτυχε τρίποντο (0/5 οι μεν και 0/6 οι δε)!

Με καλάθι του Ράιτ ο Ολυμπιακός πήγε στο +4 (12-16) στην αρχή του δεύτερου δεκάλεπτου, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να απαντά με σερί 7-0 με πρωταγωνιστή τον Μήτογλου, για το +3 (19-16), στο 13’. Η αντίδραση των «ερυθρόλευκων» ήταν ένα σερί 5-0 από Μήτρου-Λονγκ και Πετρούσεφ για το νέο προβάδισμά τους (19-21), με τον Γκραντ να απαντά αναλόγως για τους «πράσινους» (24-23), στο 16’. Ωστόσο, τα επόμενα λεπτά ανήκαν στην ομάδα του Μπαρτζώκα. Μέσα από την άμυνά της ανάγκασε σε λάθη τους παίκτες του Αταμάν και με το δίδυμο Φαλ-Πετρούσεφ να λειτουργεί καλά οι Πειραιώτες έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με επιμέρους σκορ 1-7 και πήγαν στα αποδυτήρια με το +5 (25-30).

Νευρικοί και άστοχοι συνέχισαν αμφότεροι και στα πρώτα τέσσερα λεπτά του δεύτερου μέρους, με τον Ολυμπιακό να επιμένει άστοχα από την περιφέρεια, αλλά τον Παναθηναϊκό AKTOR πιο αποτελεσματικό, κάνοντας επιμέρους σκορ 7-1 για το προσπέρασμα (32-31). Η απάντηση των «ερυθρόλευκων» ήρθε με τα πρώτα τρίποντα του Κάναν για το +3 (34-37), με τον Μήτογλου να ισοφαρίζει (39-39), στο 27’. Ωστόσο, το τελευταίο τρίλεπτο ανήκε ξανά ολοκληρωτικά στην ομάδα του Μπαρτζώκα. Με τους παίκτες του Αταμάν να κάνουν εύκολα λάθη, οι Πειραιώτες τα τιμώρησαν όλα με μπροστάρηδες τους Πίτερς και Φαλ, κλείνοντας την τρίτη περίοδο με σερί 8-0 (39-47).

Λίγο καλύτερο ξεκίνημα από τον Παναθηναϊκό AKTOR στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Σλούκα να μειώνει (44-49), στο 32’. Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός ανέβασε την πίεση στην άμυνα, κυριάρχησε στα ριμπάουντ και με το δίδυμο Ράιτ-Πετρούσεφ έκανε επιμέρους σκορ 2-10, για το +13 (46-59), στο 35’. Ο Λεσόρ μείωσε προσωρινά, με το καλάθι και φάουλ του Ράιτ να στέλνει τους Πειραιώτες στο +14 (48-62), στο 37’. Στον εναπομείναντα χρόνο οι παίκτες του Μπαρτζώκα έπαιξαν με τον χρόνο, κάνοντας διαχείριση και παίρνοντας τη νίκη με το τελικό 58-69.

Τα δεκάλεπτα: 12-14, 25-30, 39-47, 58-69

