Η ΑΕΚ 3-0 την Κηφισιά - Με 10 παίκτες από το 4' οι φιλοξενούμενοι

Ιδανική επιστροφή στην κατάμεστη OPAP Arena -μετά από 76 μέρες (λόγω των μέτρων)- πραγματοποίησε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε 3-0 της Κηφισιάς στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ένα αποτέλεσμα που ανέβασε την «Ένωση» (52β.), έστω και προσωρινά, στην κορυφή της βαθμολογίας ούσα στο +1 από τον Παναθηναϊκό (51β.), αξιοποιώντας και την γκέλα (2-2, 17/2) των «πρασίνων» με τη Λαμία, αλλά και τον ΠΑΟΚ (51β.) που αυτήν την ώρα παίζει με τον Ολυμπιακό (44β.). Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι, μετά και το μεγάλο «διπλό» του ΠΑΣ Γιάννινα (1-2) στον Βόλο, ισοβαθμούν με τους Ηπειρώτες στην τελευταία θέση, έχοντας 16 πόντους, έναν λιγότερο από την ομάδα της Μαγνησίας.

Οι «κιτρινόμαυροι» αξιοποιώντας και την κόκκινη του Σπίνου στο 4' (άτυχη στιγμή για τον 23χρονο στόπερ στο ντεμπούτο του στη Stoiximan Super League) αλλά και την ατομική τους ποιότητα, έπαιξαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο βγάζοντας τη μία φάση μετά την άλλη, ειδικά στο πρώτο μέρος. Εντέλει το... κοντέρ σταμάτησε στα τρία γκολ, με τον Λιβάι να πετυχαίνει ακόμα δύο (19' και 24') -φτάνοντας τα έντεκα στο πρωτάθλημα (δεύτερος σκόρερ πίσω από τον Μορόν με 12)- και τον Λιούμπισιτς (που πέρασε αλλαγή στο 71') να ανοίγει λογαριασμό στο 90'!

Τρομερό παιχνίδι από τον Πήλιο -το καλύτερό του με τη φανέλα του «δικεφάλου»- που επιβεβαίωσε το πόσο μεγάλο πρότζεκτ, δεχόμενος και την αποθέωση από 30.000 φίλους της ομάδας στο γήπεδο. Από κοντά και ο Ελίασον, ο οποίος είχε την ασίστ στο 1-0.

Η ΑΕΚ και ο Δημήτρης Μελισσανίδης, περίπου είκοσι λεπτά πριν τη σέντρα, τίμησαν με το έμβλημα του «Χρυσού Δικεφάλου» τον πατέρα του Πέτρου Παππά, Αλέκο Παππά, ο οποίος συμπληρώνει τα 100 χρόνια ζωής του φέτος, την ίδια χρονιά με την «Ένωση», την οποία ακολουθεί πιστά.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Ματίας Αλμέιδα παρέταξε την ΑΕΚ με αρκετά προβλήματα της τελευταίας στιγμής, με το κλασικό της 4-4-1-1 και τον Στάνκοβιτς στην εστία. Δίδυμο στο κέντρο της άμυνας ήταν οι Κάλενς και Χατζισαφί, με τον Σιντιμπέ στο δεξί άκρο και τον Πήλιο στο αριστερό. Οι Γιόνσον και Πινέδα δίδυμο στον άξονα στα χαφ, με τον Ελίασον στο δεξί άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής και τον Γκατσίνοβιτς στο αριστερό. Ο Τσούμπερ κινούταν κοντά στον προωθημένο Γκαρσία.

Ο Αργεντινός τεχνικός είχε να διαχειριστεί, λοιπόν, αρκετές απουσίες, πλην των ήδη γνωστών με Βίντα, Σιμάνσκι, Ρότα και Πόνσε. Συγκεκριμένα, ο Μουκουντί αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα και θα απουσιάσει για περίπου τρεις εβδομάδες, διάστημα που πάνω-κάτω θα μείνει εκτός και ο Ζίνι, επίσης λόγω μυϊκού. Εκτός αποστολής έμεινε και ο Φερνάντες, ο οποίος επέστρεψε το Σάββατο (17/2) στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, αλλά και ο Μάνταλος που δεν είναι στο 100% μετά το μικροπρόβλημα που αποκόμισε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ (ο Έλληνας άσος έχει επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα). Εκτός και ο Μήτογλου λόγω ενοχλήσεων, με τον υψηλόσωμο στόπερ ωστόσο να αναμένεται να επανενταχθεί στο κανονικό πρόγραμμα εντός εβδομάδας.

Από την άλλη, ο Κώστας Μπράτσος επέλεξε το 4-2-3-1 για την Κηφισιά. Κάτω από τα δοκάρια ο Αναγνωστόπουλος, με τους Γκόμπελιτς, Σπίνο, Τσάπαν και Μιλίτσεβιτς να συνθέτουν την αμυντική τετράδα, από δεξιά προς τα αριστερά. Δίδυμο στα χαφ οι Κανατζίγια και Σολόα, με τους Κρισιούμα, Μπιφουμά και Μενέντες να αποτελούν τη μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον Οζέγκοβιτς.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν είχε στη διάθεσή του τους Τεϊσέιρα, Σναϊντερλάν και τον Παπασάββα, πέρα από τις λοιπές επιλογές τακτικής.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης οι παίκτες της Κηφισιάς φόραγαν μπλουζάκια με αντιρατσιστικό μήνυμα για να υποδηλώσουν (και) με αυτόν τον τρόπο την στήριξή τους στον Ανδρέα Τεττέι. Στο μπροστινό μέρος αναγράφεται το «#SayNoToRacism» και στο πίσω μέρος το «Τεττέι».

Το ματς:

Η ΑΕΚ έδειξε τις προθέσεις, αλλά και τους… μετέπειτα πρωταγωνιστές της από το ξεκίνημα, με τον Πήλιο στα 56'' να βγάζει ωραία σέντρα από αριστερά, αλλά την κεφαλιά του Λιβάι να περνά άουτ.

Μόλις στο 4' άλλαξαν αριθμητικές ισορροπίες. Και αυτό διότι ο Σπίνος ανέτρεψε τον Λιβάι, ο οποίος πάτησε περιοχή έχοντας βγει ουσιαστικά φάτσα με την εστία. Ο 23χρονος στόπερ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, βλέποντας όμως τον Αναγνωστόπουλο (7') να αποκρούει την εκτέλεση του 26χρονου φορ πέφτοντας σωστά στα αριστερά, ενώ και το σουτ του Σιντιμπέ που πήρε το «ριμπάουντ» έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Κώστας Μπράτσος πέρασε γρήγορα τον Βαφέα αντί του Μενέντες, συνεχίζοντας με 4-4-1, σε μια προσπάθεια να ισορροπήσει την κατάσταση μετά την αποβολή του Σπίνου και να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στο κέντρο της άμυνας της ομάδας του.

Παρόλα αυτά, η ΑΕΚ -τόσο ξεδιπλώνοντας την ομαδική και ατομική της ποιότητα, όσο και αξιοποιώντας το αριθμητικό της πλεονέκτημα- άρχισε να βγάζει τη μία φάση μετά την άλλη.

Αρχικά, απειλούσε με σουτ εκτός περιοχής, όπως εκείνα του Πήλιου (11') και του Πινέδα (13'), για να φτάσει στο «καυτό» εξάλεπτο. Στο 19' ο Ελίασον με τρομερή ενέργεια από τα δεξιά, απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο, έβγαλε συστημένη σέντρα με το δεξί και ο Γκαρσία με κεφαλιά-ψαράκι την έστειλε στα δίχτυα. Ενώ, στο 24' ο -εξαιρετικά δραστήριος- Πήλιος έκανε συρτή σέντρα από αριστερά, ο Γκατσίνοβιτς έπιασε το σουτ στην κίνηση, ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε σε πρώτο χρόνο, με τον Λιβάι όμως να έχει ακολουθήσει για να σκοράρει από κοντά.

Τα ντεσιμπέλ στην OPAP Arena είχαν πάει στον…. Θεό και η ΑΕΚ συνέχιζε να πιέζει και για τρίτο τέρμα.

Το αυτογκόλ του Τσάπαν στο 28' δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ στον Πήλιο, ο οποίος δημιούργησε και αυτήν τη φάση με ακόμα μία εξαιρετική του μπαλιά στο παιχνίδι.

Και άλλες ευκαιρίες μέχρι το φινάλε (34' και 37' Γκατσίνοβις, 36' Ελίασον που επίσης ήταν σε τρομερή κατάσταση δημιουργώντας πολλές καταστάσεις), στιγμές μεγάλης ποιότητας από τους «κιτρινόμαυρους», αλλά τρίτο γκολ μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους δεν σημειώθηκε. Την ίδια ώρα οι φιλοξενούμενοι, λόγω πίεσης της ΑΕΚ και αριθμητικού μειονεκτήματος, δεν μπορούσαν να απειλήσουν.

Χωρίς αλλαγές ξεκίνησαν οι δύο ομάδες το δεύτερο μέρος, με την πρώτη καλή στιγμή να ανήκει εκ νέου στην ΑΕΚ με την απευθείας εκτέλεση του Τσούμπερ στο 50'.

Η «Ένωση» ήλεγχε το τέμπο, ψάχνοντας ακόμα ένα γκολ. Σιγά-σιγά, ο Πήλιος από ρόλο δημιουργού αναλάμβανε εκείνο του εκτελεστή συνεχίζοντας τις προωθήσεις. Και εάν στο 60' υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ, στο 64' σημείωσε την τελική με κεφαλιά. Κοινή συνισταμένη και των δύο ότι γνώρισε την αποθέωση από 30.000 φίλους του «δικεφάλου» στο γήπεδο!

Ο Λιβάι έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 69' προκειμένου να κάνει χατ-τρικ, με την κεφαλιά του μετά τη σέντρα του Πινέδα να περνά άουτ. Για μια ΑΕΚ που μετά τις κινήσεις του Αλμέιδα (71' Άμραμπατ αντί Λιβάι, Αραούχο αντί Τσούμπερ, Λιούμπισιτς αντί Γιόνσον και Πισάρο αντί του Γκατσίνοβιτς και στο 77' Γαλανόπουλος αντί Ελίασον) σημείωσε και άλλες μαζεμένες φάσεις. Να σημειωθεί ότι αρχικά ο Άμραμπατ ήταν εκείνος που πήγε κορυφή (αντικαθιστώντας τον Λιβάι), όμως μετά την είσοδο του Γαλανόπουλου πέρασε δεξιά και Πινέδα σε ρόλο δεύτερου φορ έχοντας τον Αραούχο λίγο πιο μπροστά.

Ενδεικτικά, το σουτ του Σιντιμπέ (76') κόντραρε, ο Αναγνωστόπουλος έβαλε «στοπ» στην υπέροχη προσπάθεια του Αραούχο (78'), ενώ το γκολ του Κάλενς στο 80', σε μια ακόμα φάση που η «Ένωση» έκρυψε την μπάλα, ακυρώθηκε ορθώς για οφσάιντ στον Πινέδα.

Εντέλει, το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε στο 90' ο Λιούμπισιτς, ο οποίος με σκαστή κεφαλιά ύστερα από γλυκιά σέντρα του Άμραμπατ διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς – Σιντιμπέ, Κάλενς, Χατζισαφί, Πήλιος – Ελίασον, Γιόνσον (71' Λιούμπισιτς), Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (71' Πισάρο) – Γκαρσία (71' Άμραμπατ), Τσούμπερ (71' Αραούχο).

Κηφισιά (Κώστας Μπράτσος): Αναγνωστόπουλος – Γκόμπελιτς, Σπίνος, Τσάπαν (73' Μποτία), Μιλίτσεβιτς – Κανατζίγια, Σολόα (57' Κλωναρίδης) – Κρισιούμα, Μπιφουμά (57' Πρίτσας), Μενέντες (9' Βαφέας) – Οζέγκοβιτς (73' Τετέι).

Διαιτητής: Ευστάθιος Γκορτσίλας

Α' Βοηθός: Κωνσταντίνος Νικολαΐδης

Β' Βοηθός: Γεώργιος Χριστακόγλου

4ος διαιτητής: Ανρέας Βλάχος

VAR: Κωνσταντίνος Περράκης

