Πόσα χρήματα αφήνει ο Τσάβι αποχωρώντας από την Μπαρτσελόνα

Ο Τσάβι ανακοίνωσε πως θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το 2025. Ο Καταλανός προπονητής με την απόφαση αυτή παραιτείται από ένα πολύ σημαντικό ποσό.

Ο 44χρονος τεχνικός είχε υπογράψει αρχικά για 4 εκατ. ευρώ (μεικτά) ετησίως, ενώ 1,5 εκατ. ευρώ ήταν οι απολαβές των συνεργατών του, ωστόσο μετά την επέκταση που υπέγραψε τον Σεπτέμβριο του 2023, οι αποδοχές του αυξήθηκαν σε 8 εκατ. και 4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Ο Τσάβι, λοιπόν, θα χάσει 8 εκατ. ευρώ, ενώ σημειώνεται πως στο νέο συμβόλαιο προβλεπόταν αυτόματη ανανέωση ως το 2026 εφόσον κατακτούσε στο διάστημα αυτό το πρωτάθλημα ή/και το Champions League.

