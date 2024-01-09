Βασικός υποψήφιος για τον πάγκο της Σάο Πάουλο ο Πέδρο Μαρτίνς.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το δημοσιογραφικό πρακτορείο, uol.com.br της Βραζιλίας, ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, είναι ο επικρατέστερος για να αναλάβει τα ηνία του συλλόγου, μετά και την αποχώρηση του Ντοριβάλ Τζούνιορ για τη «σελεσάο».

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Μπρούνο Αντράντε, ο Μαρτίνς, θα έχει συνάντηση το βράδυ της Τρίτης (9/1) με τους ιθύνοντες της Σάο Πάουλο, προκειμένου οι δυο πλευρές να παραθέσουν τις ιδέες τους για την ομάδα.

Θυμίζουμε ότι από τον Νοέμβριο του 2022, ο Πέδρο Μαρτίνς βρίσκεται στον πάγκο της Αλ-Γκαράφα του Κατάρ και για να αποχωρήσει από εκεί, θα πρέπει η Σάο Πάουλο, να πληρώσει όλη τη ρήτρα του συμβολαίου του, το οποίο λήγει τον Ιούνιο του 2024.

