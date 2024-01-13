Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Για αυτό κόπηκε ο Γερεμέγεφ από το αθηναϊκό ντέρμπι

Χάνει κι άλλον παίκτη ο Παναθηναϊκός

Γερεμέγεφ

Ο Γερεμέγεφ είχε εντυπωσιάσει με το ”one man show” του κόντρα στον Βόλο. Παρόλα αυτά ο Σουηδός επιθετικός στάθηκε άτυχος στην σημερινή προπόνηση με το ”τριφύλλι” με αποτέλεσμα να χάσει το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα, προς το τέλος της προπόνησης ο Γερμέγεφ ένιωσε ενοχλήσεις, και ο Φατίχ Τερίμ αναγκάστηκε να τον αφήσει εκτός αποστολής για το Αθηναϊκό ντέρμπι.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
