Παναθηναϊκός: Για αυτό κόπηκε ο Γερεμέγεφ από το αθηναϊκό ντέρμπι

Ο Γερεμέγεφ είχε εντυπωσιάσει με το ”one man show” του κόντρα στον Βόλο. Παρόλα αυτά ο Σουηδός επιθετικός στάθηκε άτυχος στην σημερινή προπόνηση με το ”τριφύλλι” με αποτέλεσμα να χάσει το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα, προς το τέλος της προπόνησης ο Γερμέγεφ ένιωσε ενοχλήσεις, και ο Φατίχ Τερίμ αναγκάστηκε να τον αφήσει εκτός αποστολής για το Αθηναϊκό ντέρμπι.

Πηγή: skai.gr

