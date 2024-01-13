Ένας εντυπωσιακός Απόλλων Πάτρας πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 83-74 επί της ΑΕΚ Betsson BC στο κλειστό της Περιβόλας για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Basket League!



Οι Πατρινοί πραγματοποίησαν φανταστική εμφάνιση στις τρεις πρώτες περιόδους του αγώνα, φτάνοντας την υπέρ τους διαφορά μέχρι και στο +21 (70-49), ενώ άντεξαν στην αντεπίθεση των φιλοξενούμενων στην «τελική ευθεία» του αγώνα, πανηγυρίζοντας μια νίκη που τους ανέβασε στο 3-11 και μπορεί να αποδειχθεί... χρυσάφι στη μάχη της παραμονής.



Από την άλλη, η ΑΕΚ, η οποία παρουσιάστηκε άνευρη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και ήταν άστοχη με 18/40 δίποντα και 6/21 τρίποντα, έπεσε στο 6-8 και παρέμεινε εκτός πρώτης εξάδας.



Κορυφαίος για τους θριαμβευτές ήταν ο Κόλμαν, ο οποίος στην επιστροφή στην ομάδα της Πάτρας σκόραρε 20 πόντους με 4/6 τρίποντα, έχοντας άξιους συμπαραστάτες τους Βον (13π, 3 ριμπ, 4 κλεψίματα) και Μπράουν (13π, 11 ριμπ). Όσο για την ΑΕΚ, ξεχώρισαν ΜακΡέι (20π) και Κουζέλογλου (12π, 12 ριμπ).



Το ματς



Με Ραντλ, Καράμπελα, Νετζήπογλου, Κουζέλογλου και Τίλμαν ξεκίνησε το παιχνίδι ο Πλάθα, μην έχοντας διαθέσιμους Κουζμίνσκκας, Φλιώνη και Λίντο, αλλά με τον Μπράντον Νάιτ να βρίσκεται στη δωδεκάδα, κάνοντας το ντεμπούτο του. Από την άλλη, ο Χριστόπουλος επέλεξε Μπιμπς, Γκιουζέλη, Βον, Σαλούστρο και Μπράουν για τη βασική του πεντάδα.







Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Βον να ευστοχεί σε τρίποντο και με τον Κουζέλογλου να ισοφαρίζει με καλάθι-φάουλ. Ο Απόλλωνας παρουσιάστηκε απόλυτα ανταγωνιστικός στα πρώτα λεπτά, παίζοντας πολύ καλή άμυνα και έχοντας 2/2 τρίποντα στα πρώτα λεπτά, περνώντας μπροστά με 8-3. Η ΑΕΚ βρήκε τα πατήματά της και βρήκε ρυθμό στην επίθεση χτυπώντας στη ρακέτα, ενώ ο Ραντλ ευστόχησε σε τρίποντο, δίνοντάς την το πρώτο της προβάδισμα στην βραδιά (12-14). Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν αυτό το μικρό τους προβάδισμα, μέχρι ο Κόλμαν να σκοράρει με τρίποντο για το 19-18, φτάνοντας τους 7 προσωπικούς πόντους, πριν ο Μόργκαν διαμορφώσει το 19-20 της πρώτης περιόδου.



Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Πέρκινς να ευστοχεί σε τρίποντο, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στον Απόλλωνα, πριν η ΑΕΚ φτιάξει σερί 7-0, με τους Μόργκαν, ΜακΡέι και Χατζηδάκη να διαμορφώνουν το 24-27. Ωστόσο, ο Απόλλωνας συνέχισε να εντυπωσιάζει, απαντώντας με δικό του σερί 11-0 και περνώντας μπροστά με 35-27 χάρη σε ένα προσωπικό κρεσέντο του Βον, ενώ η ΑΕΚ συνέχισε να δυσκολεύεται πολύ στις επιθέσεις της. Ο Νετζήπογλου της έδωσε… ανάσα, σκοράροντας με τρίποντο για το 39-32, και ο Ραντλ μείωσε σε 41-34, πριν οι Κόλμαν και Σαλούστρος ευστοχήσουν σε διαδοχικά τρίποντα, δίνοντας στον Απόλλωνα το μέγιστο προβάδισμά του (47-34) με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου!



Η ΑΕΚ μείωσε σε 47-37 με τον Τίλμαν στην έναρξη της τρίτης περιόδου, ενώ ο Απόλλων έμεινε για 2,5 λεπτά χωρίς καλάθι, πριν ο Μπράουν σκοράρει με απίθανο alley-oop κάρφωμα για το 49-37! Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να παίζουν χωρίς «καθαρό μυαλό» και με λανθασμένες επιλογές στην επίθεση, δίνοντας το δικαίωμα στον εξαιρετικό Απόλλωνα να εκτοξεύσει την υπέρ του διαφορά στο +17 (54-37) με τρίποντο του Σαλούστρου! Ο Τίλμαν ήταν ο μόνος που έδινε με συνέπεια επιθετικές λύσεις στην ΑΕΚ, φτάνοντας τους 10 για το 54-41, αλλά η ομάδα του Χριστόπουλου δεν άφησε το πόδι από το «γκάζι», φτάνοντας μέχρι και το +20 (61-41) χάρη σε ένα τρίποντο του Γκιουζέλη! Ο Ραντλ σκόραρε και εκείνος για τρεις, μειώνοντας σε 61-44, ο Βησσαρίου διαμόρφωσε το 70-50, πριν ο ΜακΡέι μειώσει με κλέψιμο και κάρφωμα για το 70-53!



Η ΑΕΚ έβγαλε για πρώτη φορά στο ματς αντίδραση, βρίσκοντας ρυθμό στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου και έχοντας για πρωταγωνιστή στην επίθεσή της τον ΜακΡέι. Ο Αμερικανός φόργουορντ σκόραρε με τρίποντο για το 72-58 και κάρφωσε για το 72-62, με την ΑΕΚ να φτάνει σερί 11-2 και να μειώνει σε 72-64, ενώ ο Απόλλων αδυνατούσε να βρει πόντους, έχοντας μόλις ένα καλάθι σε 7,5 λεπτά στην τέταρτη περίοδο! Ο Κουζέλογλου κάρφωσε για το 72-66, αλλά ο Μπιμπς απάντησε με καλάθι και φάουλ, διαμορφώνοντας το 75-66 με 2:35 για το φινάλε! Παρά το άγχος που έβγαλαν στο παρκέ οι γηπεδούχοι στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βρει τη μεγάλη ανατροπή, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τη μεγάλη νίκη με το τελικό 83-74!



Τα δεκάλεπτα: 19-20, 47-34, 70-53, 83-74

