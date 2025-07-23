Με τη γνωστή τρομερή της άμυνα και με επίθεση που σε πολλές στιγμές πετούσε φωτιές, η Ελλάδα επικράτησε της Ουγγαρίας 12-9 και στέφθηκε για 2η φορά πρωταθλήτρια κόσμου.

Αυτό ήταν το πέμπτο χρυσό μετάλλιο για την Εθνική ομάδα γυναικών και δεύτερο στον θεσμό, καθώς το είχε κατακτήσει και το 2011.



Παράλληλα, αυτή ήταν η δεύτερη φετινή πρωτιά, καθώς είχε προηγηθεί εκείνη στο Παγκόσμιο Κύπελλο την άνοιξη! Συνολικά δε, το ελληνικό πόλο έχει 15 μετάλλια σε διεθνές επίπεδο γυναικών.

Δείτε τα highlights:

