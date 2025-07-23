Λογαριασμός
Γαλανόλευκο πάρτι: Τα highlights από την επιβλητική νίκη της Ελλάδας που την έστεψε παγκόσμια πρωταθλήτρια (Βίντεο)

H Ελλάδα επικράτησε της Ουγγαρίας 12-9 - Αυτό ήταν το 5o χρυσό μετάλλιο για την Εθνική ομάδα γυναικών και δεύτερο στον θεσμό, καθώς το είχε κατακτήσει και το 2011

Εθνική ομάδα πόλο

Με τη γνωστή τρομερή της άμυνα και με επίθεση που σε πολλές στιγμές πετούσε φωτιές, η Ελλάδα επικράτησε της Ουγγαρίας 12-9 και στέφθηκε για 2η φορά πρωταθλήτρια κόσμου.

Αυτό ήταν το πέμπτο χρυσό μετάλλιο για την Εθνική ομάδα γυναικών και δεύτερο στον θεσμό, καθώς το είχε κατακτήσει και το 2011.

Παράλληλα, αυτή ήταν η δεύτερη φετινή πρωτιά, καθώς είχε προηγηθεί εκείνη στο Παγκόσμιο Κύπελλο την άνοιξη! Συνολικά δε, το ελληνικό πόλο έχει 15 μετάλλια σε διεθνές επίπεδο γυναικών.

Δείτε τα highlights:

Πηγή: sport-fm.gr

Πόλο γυναίκες Εθνική Ελλάδα
