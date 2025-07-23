Πέμπτο χρυσό μετάλλιο για την Εθνική πόλο γυναικών - Δεύτερο στη διοργάνωση

Η Ελλάδα έκανε πάρτι στον τελικό του πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στη Σιγκαπούρη, επικρατώντας 12-9 της Ουγγαρίας και ανεβαίνοντας στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου!

Αυτό ήταν το πέμπτο χρυσό μετάλλιο για την Εθνική ομάδα γυναικών και δεύτερο στον θεσμό, καθώς το είχε κατακτήσει και το 2011.



Παράλληλα, αυτή ήταν η δεύτερη φετινή πρωτιά, καθώς είχε προηγηθεί εκείνη στο Παγκόσμιο Κύπελλο την άνοιξη! Συνολικά δε, το ελληνικό πόλο έχει 15 μετάλλια σε διεθνές επίπεδο γυναικών.

Αναλυτικά:

Χρυσά μετάλλια

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (2011, 2025)

World League (2005)

Europa Cup (2018)

Παγκόσμιο Κύπελλο (2025)

Αργυρά μετάλλια

Ολυμπιακοί Αγώνες (2004)

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (2010, 2012, 2018, 2022)

Χάλκινα μετάλλια

World League (2007, 2010, 2012)

Μεσογειακοί Αγώνες (2018)

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (2024)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.