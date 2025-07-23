Λογαριασμός
Το μήνυμα του Τσιριβέγια στους φίλους του Παναθηναϊκού: «Δεν τελειώσαμε ακόμα, τα λέμε στο ΟΑΚΑ»

Ο Πέδρο Τσιριβέγια έστειλε το μήνυμά του στους φίλους του Παναθηναϊκού, ενόψει της ρεβάνς με τη Ρέιντζερς στο ΟΑΚΑ

Το μήνυμα του Τσιριβέγια στους φίλους του Παναθηναϊκού: «Δεν τελειώσαμε»

Ξόδεψε τις ευκαιρίες που δημιούργησε και το πλήρωσε ο Παναθηναϊκός, που ηττήθηκε 2-0 από τη Ρέιντζερς στο πρώτο ματς για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Πλέον, οι «πράσινοι» θα ψάξουν την ανατροπή στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ (30/07), με τον Πέδρο Τσιριβέγια να στέλνει το μήνυμά του στους φίλους της ομάδας πως τίποτα δεν έχει τελειώσει.

«Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη, θα τα πούμε στο ΟΑΚΑ», έγραψε αναλυτικά ο Ισπανός χαφ στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Ρέιντζερς Champions League
