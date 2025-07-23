Το μήνυμα του Τσιριβέγια στους φίλους του Παναθηναϊκού: «Δεν τελειώσαμε»

Ξόδεψε τις ευκαιρίες που δημιούργησε και το πλήρωσε ο Παναθηναϊκός, που ηττήθηκε 2-0 από τη Ρέιντζερς στο πρώτο ματς για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.



Πλέον, οι «πράσινοι» θα ψάξουν την ανατροπή στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ (30/07), με τον Πέδρο Τσιριβέγια να στέλνει το μήνυμά του στους φίλους της ομάδας πως τίποτα δεν έχει τελειώσει.

«Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη, θα τα πούμε στο ΟΑΚΑ», έγραψε αναλυτικά ο Ισπανός χαφ στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X».

Not done yet.

See you in Oaka☘️ pic.twitter.com/U9lTmlXc3L — Pedro Chirivella (@pedrochb97) July 23, 2025

