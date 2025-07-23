Πόλο γυναικών: Η απονομή στα «χρυσά» κορίτσια της Ελλάδας

Η απίστευτη Ελλαδάρα, έφτασε στο τέλος του δρόμου και ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου.



Με μια συγκλονιστική εμφάνιση, οι κοριτσάρες του Χάρη Παυλίδη, βούλιαξαν την Ουγγαρία με σκορ 12-9 και πήραν το δεύτερο χρυσό της ιστορίας τους.

Αυτό ήταν το πέμπτο χρυσό μετάλλιο για την Εθνική ομάδα γυναικών και δεύτερο στον θεσμό, καθώς το είχε κατακτήσει και το 2011.

Φυσικά, λίγη ώρα μετά τη λήξη του τελικού, οι Ελληνίδες παίκτριες πήραν τα μετάλλια και τα... κουκλάκια τους, ενώ στη συνέχεια σήκωσαν στον αέρα την κούπα, πανηγυρίζοντας έξαλλα!



Λίγο πριν πάρουν το τρόπαιο στα χέρια, μάλιστα, τραγούδησαν με μία φωνή τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας, όντας φανερά συγκινημένες.



Δείτε βίντεο:

