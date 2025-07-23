Με τη γνωστή τρομερή της άμυνα και με επίθεση που σε πολλές στιγμές πετούσε φωτιές, η Ελλάδα επικράτησε της Ουγγαρίας 12-9 και στέφθηκε για 2η φορά πρωταθλήτρια κόσμου στο πόλο γυναικών.

Μετά την αναμέτρηση, ο Χάρης Παυλίδης στάθηκε στο γεγονός πως η Εθνική γινόταν καλύτερη από αγώνα σε αγώνα, ενώ τόνισε πως ήθελε την Ουγγαρία ως αντίπαλο στον τελικό, και πως ήταν σίγουρος μετά την πρόκριση επί της Αυστραλίας στα προημιτελικά.

«Παιχνίδι με παιχνίδι γινόμασταν καλύτεροι, με αποκορύφωμα το σημερινό ματς. Με καταπληκτική άμυνα, με τη Σταματοπούλου να κάνει τις Ουγγαρέζες να φοβούνται… Όταν η άμυνά τους άνοιξε το έργο μας έγινε πιο εύκολο και αν ήμασταν πιο προσεκτικοί η διαφορά θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη.

Ζήτησα την Ουγγαρία, γιατί ταιριάζει στην ομάδα μας και αν περνούσαμε μπροστά δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουμε, ενώ και τα κορίτσια ήθελαν να πάρουν ρεβάνς. Η Ουγγαρία όταν τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα παθαίνουν κλακάζ. Το να παίζεις για τα μετάλλια είναι επιτυχία, αυτή η ομάδα πρέπει να μπαίνει στα παιχνίδια πιστεύοντας πως είναι η καλύτερη ομάδα. Όταν ήρθαμε να κάνουμε προπόνηση εδώ, κάνανε δοκιμές στον ηλεκτρονικό πίνακα και έγραφαν ‘Greece Champions’.

Τα κορίτσια έλεγαν να βγάλουμε φωτογραφίες, αλλά τους είπα να μην βγάλουν, να πάρουν το χρυσό και μετά να βγάλουν όσες ήθελαν. Στην πορεία πιστέψαμε, κάναμε μια πολύ μεγάλη νίκη επί της Αυστραλίας που είναι σπουδαία ομάδα και εκεί ήταν το κομβικό σημείο. Μετά ήμουν σίγουρος πως θα κερδίσουμε τις ΗΠΑ και παρακαλούσα να βρούμε μπροστά μας την Ουγγαρία», είπε αναλυτικά.





