Η απίστευτη Ελλαδάρα, έφτασε στο τέλος του δρόμου και ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου. Με μια συγκλονιστική εμφάνιση, οι κοριτσάρες του Χάρη Παυλίδη, βούλιαξαν την Ουγγαρία με σκορ 12-9 και πήραν το δεύτερο χρυσό της ιστορίας τους.

Μυθική εμφάνιση από την Ελλάδα, με τις διεθνείς μας να γράφουν ξανά με χρυσά γράμματα μια ακόμη σελίδα στο πλούσιο βιβλίο της ιστορίας του ελληνικού πόλο.

Τεράστια Ιωάννα Σταματοπούλου που κατέβασε «ρολά», κρίσιμα γκολ από την Έλενα Ξενάκη, «ψυχρές εκτελέστριες», Βάσω και Ελευθερία Πλευρίτου.

To ματς:

Πολύ σφιχτές άμυνες στην εκκίνηση του μεγάλου τελικού με την Ουγγαρία να παίρνει το πρώτο σπριντ και να μην καταφέρει να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η Ελλάδα, ψύχραιμη και οργανωμένη, προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί και την καλή, δική της άμυνα και με σωστούς αιφνιδιασμούς πήρε το πέναλτι και έκανε το 1-0 με την Τριχά. Οι Μαγυάρες έπεσαν σε μια απίστευτη Ιωάννα Σταματοπούλου, η οποία απέκρουε τις περισσότερες προσπάθειές τους, αλλά και η Ελλάδα δεν εκμεταλλευόταν τις δικές της επιθέσεις. Η Ουγγαρία κατάφερε με λόμπα της Ριμπάνσκα να ισοφαρίσει σε 1-1, αλλά η «γαλανόλευκη» αντέδρασε και πήγε στο δεύτερο οκτάλεπτο, έχοντας το προβάδισμα με σκορ 3-1.

Όσο εξαιρετική ήταν η άμυνα της Ελλάδας στο πρώτο οκτάλεπτο, άλλο τόσο... αψεγάδιαστη ήταν στο δεύτερο. Η Εθνική με την Σταματοπούλου να κατεβάζει ρολά και τις Βάσω και Ελευθερία Πλευρίτου να σκοράρουν δύσκολα και συνάμα εύκολα τέρματα η Ελλάδα βρέθηκε να κάνει το 5-1.

Οι παίκτριες του Χάρη Παυλίδη συνέχισαν στο ίδιο μοτίβο και όχι μόνο έβγαζαν άμυνες, αλλά έβαλαν μπροστά και τις «μηχανές» στην επίθεση. Έτσι παρά το 5-2 της Ουγγαρίας σε κόντρα βρέθηκαν μπροστά με 6-2, 7-3 και 8-4 που ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Η Ελλάδα μπήκε με την ίδια διάθεση στο τρίτο οκτάλεπτο και έκανε το 9-4 με ένα ακόμη γκολ από τη Βασιλική Πλευρίτου. Οι Ουγγαρέζες ωστόσο επιχείρησαν να κάνουν τη δική τους αντεπίθεση και το κατάφεραν εν μέρει, αφού με δυο τέρματα μείωσαν σε 9-6. Η Ελλάδα, έδειχνε να έχει πρόβλημα στο επιθετικό κομμάτι, αλλά η άμυνα της διατηρούνταν σε υψηλότατα επίπεδα, αφού ούτε σε δυο περιπτώσεις που η Ουγγαρία έμεινε με παραπάνω παίκτρια δεν μπορούσε να σκοράρει, πέφτοντας στο «τείχος», Ιωάννα Σταματοπούλου. Λίγο πριν το φινάλε, η διαφορά μεγάλωσε εκ νέου, αφού η Σταματοπούλου σε νεκρό χρόνο έκανε το 10-6.

To τέταρτο οκτάλεπτο, έμοιαζε πλέον με τυπική διαδικασία, αφού οι Μαγυάρες, κατάλαβαν ότι είχαν ένα... βουνό να ανέβουν! Ενδεικτικό ήταν ότι για να σκοράρουν το ένα από τα τρία τους γκολ στην τελευταία περίοδο, χρειάστηκαν να παίξουν με δυο παίκτριες παραπάνω. Η Ελλάδα, επενδύοντας στην άμυνα της, «χτυπούσε» στην κόντρα και πετυχαίνοντας δυο ακόμη τέρματα με τη Σάντα έφτασε στο 12-9 το οποίο ήταν και το σκορ που της χάρισε το χρυσό μετάλλιο.

