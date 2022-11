Πωλητήριο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βάζει η οικογένεια Γκλέιζερ

Λίγες ώρες μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε και δεύτερη... βόμβα, καθώς έγινε γνωστό ότι η οικογένεια Γκλέιζερ εξετάζει το ενδεχόμενο της πώλησης του συλλόγου μετά από 17 χρόνια!

Μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση αναφέρει πως «το κλαμπ ξεκινά μια διαδικασία διερεύνησης εναλλακτικών στρατηγικών για την ομάδα – με νέες επενδύσεις, πώληση ή άλλες συναλλαγές στις οποίες θα εμπλέκεται η εταιρεία.

Κάτι που θα περιλαμβάνει αξιολόγηση πολλών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένης της ανάπλασης σταδίων και υποδομών, την επέκταση των εμπορικών λειτουργιών του συλλόγου σε παγκόσμια κλίμακα, καθεμία στο πλαίσιο της ενίσχυσης της μακροπρόθεσμης επιτυχίας των ανδρών, γυναικών και ακαδημιών του συλλόγου και να αποφέρει οφέλη στους φιλάθλους και στους μετόχους».

Club statement on a process to explore strategic options for Manchester United.#MUFC