Τέλος ο Κριστιάνο Ρονάλντο από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Η συνεργασία του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφτασε στο τέλος της μετά από κοινή απόφαση σύμφωνα με ανακοίνωση της Manchester United στο twitter.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρόκειται να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με κοινή συμφωνία, με άμεση ισχύ. Ο σύλλογος τον ευχαριστεί για την τεράστια συνεισφορά του σε δύο σεζόν στο Old Trafford, αναφέρει χαρακτηριστικά η αγγλική ομάδα.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.