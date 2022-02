«Όχι άλλα λόγια, ώρα για δράση!», είναι το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της πολωνικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Σίζαρι Κουλέσα, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, η Πολωνία μαζί με την Τσεχία και την Σουηδία που είναι στον ίδιο όμιλο για τα μπαράζ του Μουντιάλ ήταν αντίθετες στη διεξαγωγή της μίνι αυτής διοργάνωσης επί ρωσικού εδάφους.

Ωστόσο, ο Κουλέσα πάει ένα βήμα παραπέρα την αντίδραση της Πολωνικής Ομοσπονδίας, καθώς αρνείται να δώσει το ματς με τους Ρώσους, κάτι που είναι η «μόνη σωστή απόφαση».

Παράλληλα, αποκάλυψε πως είναι σε συζητήσεις με τους Τσέχους και τους Σουηδούς, ώστε να παρουσιάσουν τις σκέψεις τους στη FIFA.

No more words, time to act! Due to the escalation of the aggression of the Russian Federation towards Ukraine the Polish national team does not intend to play the play-off match against Russia. We are in talks with 🇸🇪 and 🇨🇿 federations to bring forward a joint statement to FIFA.