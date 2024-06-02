Κινέζος υπουργός Αμυνας: Η Κίνα θα αποτρέψει την ανεξαρτησία της Ταϊβάν

Η Κίνα θα «δράσει με αποφασιστικότητα και δύναμη» για να αποτρέψει την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, προειδοποίησε σήμερα στη Σιγκαπούρη ο κινέζος υπουργός Άμυνας, Ντονγκ Τζουν.

«Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας ήταν πάντα άφθαρτη και ισχυρή δύναμη στην υπεράσπιση της ενοποίησης της πατρίδας και θα δράσει με αποφασιστικότητα και δύναμη για να σταματήσει την ανεξαρτησία της Ταϊβάν και να εγγυηθεί πως δεν θα επιτύχουν ποτέ οι προσπάθειες» για αυτό, τόνισε ο κ. Ντονγκ κατά τη διάρκεια του Διαλόγου Σαγκρί-Λα στη Σιγκαπούρη, σημαντικού φόρουμ για την ασφάλεια στην Ασία.

Αναφερόμενος στα επεισόδια που έχουν κατά καιρούς συμβεί ανάμεσα σε πλοία της Κίνας και των Φιλιππίνων σε διεκδικούμενη ζώνη, ο κινέζος υπουργός Άμυνας προειδοποίησε πως η αυτοσυγκράτηση της χώρας του στη Νότια Σινική Θάλασσα έχει «όρια».

Οσον αφορά τις σχέσεις της χώρας του με τις ΗΠΑ, ο Ντονγκ Τζουν, ανέφερε ότι η Κίνα είναι «ανοικτή» στις επικοινωνίες με τις ΗΠΑ σχετικά με στρατιωτικές υποθέσεις.

Στο περιθώριο του φόρουμ της Σιγκαπούρης, ο κινέζος υπουργός Άμυνας, συναντήθηκε προχθές Παρασκευή με τον αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

