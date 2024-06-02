Οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, παρότρυναν χθες Σάββατο τις δύο πλευρές να «οριστικοποιήσουν» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα - που περιλαμβάνει και την απελευθέρωση των ομήρων - την οποία παρουσίασε ως ειρηνευτικό σχέδιο τριών φάσεων την Παρασκευή ο Τζο Μπάιντεν.

«Το Κατάρ, οι ΗΠΑ και η Αίγυπτος (...) καλούν από κοινού τη Χαμάς και το Ισραήλ να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία στη βάση των αρχών που διατύπωσε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν», οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις «όλων των πλευρών», ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους τα τρία κράτη.

Μερικές ώρες μετά την ομιλία του Τζο Μπάιντεν, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε τις «προϋποθέσεις» που θέτει η κυβέρνησή του για να υπάρξει μόνιμη κατάπαυση του πυρός, την «ολοκληρωτική καταστροφή» της Χαμάς, την «απελευθέρωση όλων των ομήρων» και «την εγγύηση ότι η Γάζα δεν θα εγείρει πλέον απειλή» για την ασφάλεια του ισραηλινού κράτους.

Από την πλευρά της η Χαμάς περιορίστηκε να πει πως βλέπει «θετικά» τον οδικό χάρτη που παρουσιάστηκε από τον κ. Μπάιντεν, αφού επανέλαβε τις «μη διαπραγματεύσιμες» απαιτήσεις της για την κήρυξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας προτού κλειστεί η όποια συμφωνία — όρους που απορρίπτει το Ισραήλ.

Μεταξύ Σκύλας και Χάρυβδης ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει παγιδευτεί σε διασταυρούμενα πυρά: από τη μια οι ακροδεξιοί υπουργοί του, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, απειλούν να εγκαταλείψουν την κυβέρνηση αν προχωρήσει στη σύναψη της συμφωνίας. Από την άλλη η διεθνής κατακραυγή για την αιματοχυσία αμάχων και οι εσωτερικές αντιδράσεις - χιλιάδες Ισραηλινοί βγήκαν χθες ξανά στους δρόμους για να απαιτήσουν να επιστρέψουν οι όμηροι.

Ισραηλινοί υπουργοί της άκρας δεξιάς απείλησαν να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου εάν ο πρωθυπουργός προχωρήσει στη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα,

Σε μηνύματα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, δήλωσε ότι το κόμμα του θα «διαλύσει την κυβέρνηση».

«Μια τέτοια συμφωνία που θα συνεπάγεται τον τερματισμό του πολέμου χωρίς την εξάλειψη της Χαμάς θα ήταν "απερίσκεπτη, αποτελώντας νίκη της τρομοκρατίας και απειλή για την εθνική ασφάλεια του Ισραήλ», δήλωσε ο υπερθνικιστής επικεφαλής του κόμματος "Εβραϊκή Δύναμη" στο Χ.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε ότι «δεν θα συμμετέχει σε μια κυβέρνηση που θα αποδεχτεί το προτεινόμενο σχέδιο».

Ο Σμότριτς ζήτησε να συνεχιστεί η επίθεση στη Γάζα μέχρι να καταστραφεί η Χαμάς και να διασωθούν όλοι οι όμηροι που κρατούνται από τους Παλαιστίνιους μαχητές, λέγοντας ότι διαφορετικά δεν θα μείνει στην κυβέρνηση.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Σμότριτς, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός, τονίζει ακόμη ότι αντιτίθεται σε οποιαδήποτε προσωρινά μέτρα εκεχειρίας όπως η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, η επιστροφή των Παλαιστινίων στη βόρεια Γάζα ή μια ευρεία απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Από την άλλη πλευρά, ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, κάλεσε τον Νετανιάχου να μην αγνοήσει το σχέδιο Μπάιντεν «Μία συμφωνία υπάρχει στο τραπέζι» και η ισραηλινή κυβέρνηση «πρέπει να την αρπάξει», δήλωσε ο Γιαΐρ Λαπίντ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, διαβεβαιώνοντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θα έχει την υποστήριξή του «για μία συμφωνία για τους ομήρους, αν ο (Ιταμάρ) Μπεν Γκβιρ και ο (Μπεζαλέλ) Σμότριχ αποχωρήσουν από την κυβέρνηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

