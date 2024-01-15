Απόλυτη κυριαρχία της Μάντσεστερ Σίτι στην κορυφαία ενδεκάδα των βραβείων FIFA The Best για το 2023 σε μία λαμπερή τελετή στο Λονδίνο, καθώς μέτρησε όχι έναν και δύο, αλλά συνολικά 6 ποδοσφαιριστές της στην καλύτερη «μεικτή» ομάδα της χρονιάς που έφυγε.

Μαζί με τους 6 σταρ του επίσης βραβευμένου ως κορυφαίου προπονητή Πεπ Γκουαρδιόλα (Στόουνς, Γουόκερ, Ντίας, Μπερνάρντο Σίλβα, Ντε Μπρόινε, Χάαλαντ), ψηφίστηκαν ακόμα οι Κουρτουά, Μπέλινγχαμ, Μπαπέ, Μέσι και Βινίσιους.

Αναλυτικά οι επιλογές της FIFA για την κορυφαία ενδεκάδα του 2023:

Τερματοφύλακας: Τιμπό Κουρτουά

Αμυντικοί: Τζον Στόουνς, Κάιλ Γουόκερ, Ρούμπεν Ντίας

Μέσοι: Μπερνάρντο Σίλβα, Τζουντ Μπέλιγχαμ, Κέβιν Ντε Μπρόινε

Επιθετικοί: Έρλινγκ Χάλαντ, Κιλιάν Εμπαπέ, Λιονέλ Μέσι, Βινίσιους

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.