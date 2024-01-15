Λογαριασμός
Copa Africa: Πρεμιέρα με... εισβολή οπαδών στην αγωνιστικό χώρο - Στο 1-1 Καμερούν και Γουινέα - Βίντεο

Δεκάδες οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησαν να πλησιάσουν τους παίκτες

Copa Africa

Πρεμιέρα έκαναν στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής το Καμερούν και η Γουινέα, με το ματς να ολοκληρώνεται ισόπαλο 1-1.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ωστόσο, δεκάδες οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησαν να πλησιάσουν τους παίκτες.

Μόλις έγινε το συγκεκριμένο σκηνικό, οι δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν να τους κρατήσουν και να τους απομακρύνουν από το γήπεδο, με τους ποδοσφαιριστές παρόλ' αυτά να φαίνεται και από το βίντεο παρακάτω να μην ανησυχούν ιδιαίτερα.

Δείτε βίντεο: 

