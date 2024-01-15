Πρεμιέρα έκαναν στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής το Καμερούν και η Γουινέα, με το ματς να ολοκληρώνεται ισόπαλο 1-1.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ωστόσο, δεκάδες οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησαν να πλησιάσουν τους παίκτες.

Μόλις έγινε το συγκεκριμένο σκηνικό, οι δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν να τους κρατήσουν και να τους απομακρύνουν από το γήπεδο, με τους ποδοσφαιριστές παρόλ' αυτά να φαίνεται και από το βίντεο παρακάτω να μην ανησυχούν ιδιαίτερα.

Δείτε βίντεο:

Plusieurs supporters ont fait intrusion sur le terrain du CKB ! Le charme du football #CAN2023 pic.twitter.com/ns12N1OB9p — Dounia Mesli (@Mesli_Dounia) January 15, 2024

