Basket League: Ο Ολυμπιακός 71-52 τον Κολοσσό - «Καθάρισε» στην 4η περίοδο

Για τρεις περιόδους ο Κολοσσός έβαλε «δύσκολα» στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και είχε πραγματικά πολύ ανταγωνιστική εικόνα απέναντι στους «ερυθρόλευκους» που έπαιζαν σε χαμηλές «στροφές», όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Πειραιώτες πάτησαν «γκάζι» και νίκησαν με 71-52 στο τελευταίο ματς της 14ης αγωνιστικής της Basket League. Στο 13-1 «ανέβηκε» πλέον ο Ολυμπιακός μία εβδομάδα πριν από το μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» (22/1) με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, που θα κρίνει και το πλεονέκτημα έδρας για τα play off, στο 5-9 «έπεσαν» οι Ροδίτες. Οι Νίκολα Μιλουτίνοφ με νταμπλ-νταμπλ (18π., 14ρ., 2μπλοκ, 9 κερδισμένα φάουλ) και Άλεκ Πίτερς (14π., 7ρ.) ξεχώρισαν απ’ τους γηπεδούχους, ενώ απ’ τον μαχητικό Κολοσσό 14 πόντους είχε ο πολύπειρος Γκάουντλοκ.

Τα δεκάλεπτα: 14-11, 27-32, 50-44, 71-52

Η αστοχία του Ολυμπιακού στην πρώτη περίοδο και τη δυνατή άμυνα του Κολοσσού κράτησαν πολύ χαμηλά την παραγωγικότητα των γηπεδούχων (14-11), με τους Ροδίτες να διατηρούν μία πολύ στιβαρή εικόνα και στο δεύτερο δεκάλεπτο, βρίσκοντας λύσεις απ’ τα 6,75μ. με τον Πετρόπουλο (3/5 τρίπ.) και κλείνοντας το ημίχρονο στο +5 (25-32).

Ο Ολυμπιακός βελτίωσε την παραγωγικότητά του (23π.), είχε καλύτερη αμυντική συμπεριφορά, όμως ο Κολοσσός παρέμεινε κοντά στο σκορ, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο με 50-44. Στην τελευταία περίοδο οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν... γκάζι με κυριότερο εκφραστή στην επίθεση τον Άλεκ Πίτερς, πήραν διψήφια διαφορά (δεχόμενοι μόλις 8 πόντους στο δεκάλεπτο) κι έφτασαν με σχετική άνεση και με το απαραίτητο ροτέισον στο φινάλε στη 13η νίκη τους.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Μηλαπίδης, Λεβεντάκος

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας):. Γουόκαπ 5 (1), Γουίλιαμς-Γκος 2, Κάαναν 10 (3), Λούντζης, Λαρεντζάκης 6 (2), Μήτρου-Λονγκ 3 (1), Πάπας, Παπανικολάου 5, Μπραζντέικις 7, Πίτερς 15, Μιλουτίνοβ 18, Τανούλης.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Κούρο Σεγκούρα): Γκάουντλοκ 14 (1), Ουτόμι, Μπράικοβιτς 6, Παπαγιάννης, Πετρόπουλος 9 (2), Χατζηνικόλας, Μπιλλής 2, Καμαριανός, Σίτου 8, Παπαδάκης, Πόλεϊ 3 (1), Περάντες 10 (1).

*Από τον Ολυμπιακό δεν αγωνίστηκαν λόγω τραυματισμών οι Μουσταφά Φαλ και Πετρούσεβ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

