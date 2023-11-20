Ψυχωμένη Εθνική Ελπίδων, μπήκε γερά στο κόλπο για την πρόκριση του EuroU21 2025!

H ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου επικράτησε με 2-1 της Πορτογαλίας για την 5η αγωνιστική των προκριματικών, σε ένα ματς που έμεινε πίσω στο σκορ, αλλά έκανε τρομερή ανατροπή και έκανε αποφασιστικό βήμα για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ανέβηκε στη δεύτερη θέση με 11 βαθμούς, προσπερνώντας την Κροατία, η οποία, όμως, έχει δυο παιχνίδια λιγότερα. Από την άλλη, η Πορτογαλία παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου με 12 πόντους.

Εδώ να θυμίσουμε πως προκρίνονται απευθείας στην τελική φάση οι πρώτοι κάθε ομίλου, όπως και οι τρεις κορυφαίοι δεύτεροι. Οι υπόλοιποι έξι δεύτεροι θα αγωνιστούν στα μπαράζ για τα τελευταία τρία εισιτήρια.

Στα του αγώνα, οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την καλή τους στιγμή στο 30’ και άνοιξαν στο σκορ. Ο Κονσεϊσάο έκανε μια πολύ όμορφη ενέργεια και με δεξί εκπληκτικό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη για το 1-0.

Η Εθνική απάντησε άμεσα, αφού λίγα δευτερόλεπτα μετά ο Δαρέλας είδε ωραία στον Τζόλη στην περιοχή, ο οποίος με πλασέ έφερε το παιχνίδι σε ισορροπία για το 1-1.

Στο δεύτερο μέρος το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι και πήρε το προβάδισμα. Στο 50’ ο Κίτσος ανέβηκε εξαιρετική την πλευρά, γύρισε στον Παναγίδη, με τον παίκτη του Άρη να κάνει το 2-1 με εξαιρετικό τελείωμα.

Η Εθνική απείλησε με τους Δαρέλα και Νιάρχο λίγα λεπτά αργότερα, ωστόσο, δεν κατάφερε να βρει το τρίτο τέρμα που θα σφράγιζε τη νίκη της. Παρόλα αυτά, κράτησε το σκορ μέχρι το τέλος και έφτασε σε μια μεγάλη νίκη που της αυξάνει τις πιθανότητες για πρόκριση στο EuroU21.

