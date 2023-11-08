ποδόσφαιρο

Πολλά γκολ, νίκες των γηπεδούχων με... ολίγη από Λειψία (η μοναδική φιλοξενούμενη που νίκησε) και τα δύο πρώτα «σφραγισμένα» εισιτήρια για τους «16» της διοργάνωσης (Μάντσεστερ Σίτι και Λειψία), περιελάμβανε το δεύτερο πιάτο στην πρώτη μέρα της 4ης αγωνιστικής του Champions League. Μεγάλη κερδισμένη της βραδιάς και η Μίλαν που νίκησε με 2-1 την Παρί Σεν Ζερμέν με ανατροπή και ξαναμπήκε στη μάχη της πρόκρισης, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε... φύλλο και φτερό τη Σέλτικ απ' την ώρα που έμεινε με δέκα παίκτες, φτάνοντας σε ένα εμφατικό 6-0.

Στο «Etihad» ο Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε ξανά... πάρτι με τη Γιούνγκ Μπόις, πέτυχε δύο γκολ (το δεύτερο με ασύλληπτο σουτ) και η Σίτι έφτασε στο άνετο 3-0 και στο «4 στα 4», ανεβάζοντας το αήττητο του Πεπ Γκουαρδιολα στο Champions League στα 17 ματς, ξεπερνώντας το σερι που είχε ως προπονητής της Μπαρτσελόνα μεταξύ 2011 και 2012.

Την ίδια ώρα η Λειψία ήταν σούπερ αποτελεσματική στο Βελιγράδι, νίκησε 2-1 τον Ερυθρό Αστέρα κι έγινε η δεύτερη ομάδα που εξασφάλισε μαθηματικά την πρόκρισή της στα νοκ-άουτ, παίζοντας πλέον με τη Σίτι την πρωτιά στα δύο τελευταία ματς.

Στο Μιλάνο η Παρί πήρε προβάδισμα στο σκορ στο 9' με την κοντινή κεφαλιά του πρώην «νερατζούρο» Σκρίνιαρ, όμως η Μίλαν είχε σε πολύ μεγάλα «κέφια» τον Λεάο, ο οποίος έφερε το ματς στα ίσα πολύ γρήγορα (12') και είδε τον Ζιρού να σκοράρει ξανά στο 50' και να γίνεται ο γηραιότερος Γάλλος σκόρερ στη διοργάνωση.

Στο «Metropolitano» η Ατλέτικο πήρε προβάδισμα πολύ νωρίς (6' Γκριεζμάν), όμως όταν η Σέλτικ έμεινε με δέκα παίκτες απ' την απευθείας κόκκινη του Μαέντα στο 23', ακολούθησε... καταιγίδα, με τους «ροχιμπλάνκος» να επικρατούν με το εντυπωσιακό 6-0, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη τους στο Champions League.

Εύκολη νίκη σημείωσε και η Πόρτο επί της Αντβέρπ με 2-0 κι έκανε άλλο ένα βήμα πρόκρισης, με τον «γερόλυκο» Πέπε να «σφραγίζει» τη νίκη των «δράκων» στο 90'+1' και να γίνεται στα 41 του ο γηραιότερος σκόρερ στην Ιστορία της διοργάνωσης, ξεπερνώντας τον θρύλο της Ρόμα Φραντσέσκο Τότι (38 ετών).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής και οι βαθμολογίες στους ομίλους του Champions League 2023/24:

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπάγερν Μονάχου-Γαλατασαράι 22:00

Κοπεγχάγη-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 22:00

Η βαθμολογία (σε 3 αγ.)

Μπάγερν Μονάχου 9

Γαλατασαράι 4

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3

Κοπεγχάγη 1

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Άρσεναλ-Σεβίλη 22:00

Αϊντχόφεν-Λανς 22:00

Η βαθμολογία (σε 3 αγ.)

Άρσεναλ 6

Λανς 5

Σεβίλη 2

Αϊντχόφεν 2

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Νάπολι-Ουνιόν Βερολίνου 19:45

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπράγκα 22:00

Η βαθμολογία (σε 3 αγ.)

Ρεάλ Μαδρίτης 9

Νάπολι 6

Μπράγκα 3

Ουνιόν Βερολίνου 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Σοσιεδάδ-Μπενφίκα 19:45

Σάλτσμπουργκ-Ίντερ 22:00

Η βαθμολογία (σε 3 αγ.)

Σοσιεδάδ 7

Ίντερ 7

Σάλτσμπουργκ 3

Μπενφίκα 0

Τρίτη 7 Νοεμβρίου

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Ατλέτικο Μαδρίτης-Σέλτικ 6-0

Λάτσιο-Φέγενορντ 1-0

Η βαθμολογία (σε 4 αγ.)

Ατλέτικο Μ. 8

Λάτσιο 7

Φέγενορντ 6

Σέλτικ 1

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Ντόρτμουντ-Νιούκαστλ 2-0

Μίλαν-Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

Η βαθμολογία (σε 4 αγ.)

Ντόρτμουντ 7

Παρί Σεν Ζερμέν 6

Μίλαν 5

Νιούκαστλ 4

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Μάντσεστερ Σίτι-Γιουνγκ Μπόις 3-0

Ερυθρός Αστέρας-Λειψία 1-2

Η βαθμολογία (σε 4 αγ.)

Μάντσεστερ Σίτι 12

Λειψία 9

Γιουνγκ Μπόις 1

Ερυθρός Αστέρας 1

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Μπαρτσελόνα 1-0

Πόρτο-Αντβέρπ 2-0

Η βαθμολογία (σε 4 αγ.)

Μπαρτσελόνα 9

Πόρτο 9

Σαχτάρ Ντόνετσκ 6

Αντβέρπ 0

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.