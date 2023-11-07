Απολύθηκε από την Αλ Ιτιχάντ ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Αλ Ιτιχάντ έπειτα από 52 παιχνίδια αποτελεί ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Ο Πορτογάλος τεχνικός ενημερώθηκε από τη διοίκηση του συλλόγου πως δεν θα συνεχίσει να κοουτσάρει την ομάδα και αποχωρεί μερικούς μήνες πριν ολοκληρώσει το συμβόλαιό του (σσ. τον Ιούνιο του 2024).



Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο βρισκόταν εδώ και έναν χρόνο στην ομάδα, αλλά το γεγονός πως είχε δύο κολλητές ήττες σε πρωτάθλημα και AFC Champions League από Αλ Σαμπάμπ και Αλ-Κούβα Αλ-Τζάου, έφερε την απόλυσή του.

Σε αυτό έπαιξε ρόλο και το γεγονός πως διατηρούσε κακές σχέσεις με ορισμένους παίκτες. Ένας εξ αυτών και ο Καρίμ Μπενζεμά, με τον οποίο υπήρξε μια κόντρα από τη στιγμή που μεταγράφηκε στην ομάδα και ο 49χρονος φέρεται να έλεγε στον κύκλο του πως δεν του ταιριάζει στο ποδόσφαιρο που παίζει.



Η Αλ Ιτιχάντ, η οποία είναι 6η στο πρωτάθλημα και στο -11 από την κορυφή, αναμένεται να προσλάβει έναν υπηρεσιακό προπονητή έως ότου βρει τον αντικαταστάτη του Πορτογάλου.

🚨❌ #AlIttihad, Nuno Espirito Santo has been sacked.



📌 Now, the 🇸🇦 club should appoint a temporary coach while waiting to choose the new official manager. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/I6rIoEKKrS — Rudy Galetti (@RudyGaletti) November 7, 2023

