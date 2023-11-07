Λογαριασμός
Απολύθηκε από την Αλ Ιτιχάντ ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο

Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο πλήρωσε τις κολλητές ήττες της Αλ Ιτιχάντ σε πρωτάθλημα και AFC Champions League, αλλά και την κακή σχέση με ορισμένους παίκτες, με αποτέλεσμα να απολυθεί.

Νούνο Εσπίριτο Σάντο

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Αλ Ιτιχάντ έπειτα από 52 παιχνίδια αποτελεί ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Ο Πορτογάλος τεχνικός ενημερώθηκε από τη διοίκηση του συλλόγου πως δεν θα συνεχίσει να κοουτσάρει την ομάδα και αποχωρεί μερικούς μήνες πριν ολοκληρώσει το συμβόλαιό του (σσ. τον Ιούνιο του 2024).

Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο βρισκόταν εδώ και έναν χρόνο στην ομάδα, αλλά το γεγονός πως είχε δύο κολλητές ήττες σε πρωτάθλημα και AFC Champions League από Αλ Σαμπάμπ και Αλ-Κούβα Αλ-Τζάου, έφερε την απόλυσή του.

Σε αυτό έπαιξε ρόλο και το γεγονός πως διατηρούσε κακές σχέσεις με ορισμένους παίκτες. Ένας εξ αυτών και ο Καρίμ Μπενζεμά, με τον οποίο υπήρξε μια κόντρα από τη στιγμή που μεταγράφηκε στην ομάδα και ο 49χρονος φέρεται να έλεγε στον κύκλο του πως δεν του ταιριάζει στο ποδόσφαιρο που παίζει.

Η Αλ Ιτιχάντ, η οποία είναι 6η στο πρωτάθλημα και στο -11 από την κορυφή, αναμένεται να προσλάβει έναν υπηρεσιακό προπονητή έως ότου βρει τον αντικαταστάτη του Πορτογάλου.

Πηγή: sport-fm.gr

