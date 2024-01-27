Λογαριασμός
Πήρε το χρυσό στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάιρο η Κορακάκη

Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάιρο η Άννα Κορακάκη.  

κορακάκη

Νέα επιτυχία για την Άννα Κορακάκη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάιρο στο αεροβόλο πιστόλι γυναικών. Την 5η θέση κατέκτησε η Χριστίνα Μόσχη με 175.7.

Η Κορακάκη θα αγωνιστεί ξανά την Κυριακή (28/1) στο σπορ πιστόλι γυναικών στα 25μ. πυροβόλο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε την 4η καλύτερη επίδοση στον προκριματικό, αλλά στον τελικό έλαμψε με σκορ 241.1.

