Πέθανε ο θρύλος του ποδοσφαίρου Λουίς Σουάρεθ - Ο μοναδικός Ισπανός με Χρυσή Μπάλα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ένας εκ των θρύλων της ιστορίας της Ίντερ, ο Λουίς Σουάρεθ.

Τη στενάχωρη είδηση έκανε γνωστή η Ίντερ με ανακοίνωσή της.

A unique talent and an Inter great.

Grande Inter's number 10 who took our colours to the top of Italy, Europe and the World.



"If you don't know what to do, give the ball to Suarez."

Ciao, Luisito#FCIM pic.twitter.com/yXVzZCpTW3