Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση της καταγγελίας της συντρόφου του παίκτη του Περιστερίου bwin για ενδοοικογενειακή βία.



Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του sportfm.gr, την Κυριακή η Αμερικανίδα εμφανίστηκε στην Αστυνομία και ανακάλεσε πλήρως όσα είχε υποστηρίξει στην πρώτη της κατάθεση την Παρασκευή.

Τα τρία βασικά κομμάτια της νέας κατάθεσής της είναι τα ακόλουθα:

Α) Το όλο περιστατικό με τις προεκτάσεις του οφείλεται σε παρεξήγηση κ παρανόηση και η ίδια από την Παρασκευή προσπάθησε να εξηγήσει ότι δεν επιθυμεί να αποδοθεί καμία κατηγορία στο σύντροφό της, ούτε να υπάρξει η διαδικασία του αυτόφωρου, όμως, αυτό έγινε αυτόματα μετά την πρώτη κατάθεση.Β) Ξεκαθάρισε ότι ο παίκτης του Περιστερίου bwin ποτέ δεν έχει παρουσιάσει βίαιη ή επικίνδυνη συμπεριφορά στα 4 χρόνια που βρίσκονται σε σχέση.Γ) Ποτέ στο παρελθόν δεν έχει συμβεί μεταξύ τους κάποιο περιστατικό.Μετά τη νέα κατάθεση της Αμερικανίδας παίκτριας την Κυριακή, αυτό που απομείνει να δούμε είναι αν ο παίκτης του Περιστερίου bwin θα προβεί στις απαιτούμενες νομικές ενέργειες ή αν αυτή η ιστορία θα τελειώσει κάπου εδώ.

