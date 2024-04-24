Παναθηναϊκός: Οι ρολίστες που δίνουν δυναμική πρόκρισης

Ο Παναθηναϊκός έχασε στην έδρα του από τη Μακάμπι και έμεινε πίσω στο σκορ της σειράς.

Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν το δυνατό τους στοιχείο αφού ανανέωσαν πολλές επιθέσεις και σκόραραν τις περισσότερες από αυτές. Παρόλα αυτά τίποτα δεν κρίθηκε στη σειρά και το Τριφύλλι θέλει να απαντήσει την προσεχή Πέμπτη (25/4 20:30) με τον κόσμο και πάλι στο πλευρό του.

