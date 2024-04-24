Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Οι ρολίστες που δίνουν δυναμική πρόκρισης

Μπορεί οι «πράσινοι» να γνώρισαν την ήττα στο Game 1 του ΟΑΚΑ όμως ο Εργκίν Αταμάν ξέρει πως να γυρίσει το… τσιπάκι

ΠΑΟ

Ο Παναθηναϊκός έχασε στην έδρα του από τη Μακάμπι και έμεινε πίσω στο σκορ της σειράς.

Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν το δυνατό τους στοιχείο αφού ανανέωσαν πολλές επιθέσεις και σκόραραν τις περισσότερες από αυτές. Παρόλα αυτά τίποτα δεν κρίθηκε στη σειρά και το Τριφύλλι θέλει να απαντήσει την προσεχή Πέμπτη (25/4 20:30) με τον κόσμο και πάλι στο πλευρό του.

Πηγή: skai.gr

TAGS: μπάσκετ Παναθηναϊκός
