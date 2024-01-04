Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024

Κριός

Παρασκήνια και βυζαντινές δολοπλοκίες εξυφαίνονται στο εργασιακό σας περιβάλλον και καλό θα ήταν να έχετε τα μάτια σας δεκατέσσερα! Μην χαλαρώνετε ούτε στιγμή, γιατί τα πράγματα μπορούν να πάρουν άσχημη τροπή για τα συμφέροντα σας. Θα πρέπει να δείξετε υπομονή, επιμονή και διπλωματία για να καταφέρετε να φέρετε σε πέρας τις υποθέσεις σας με τον τρόπο που εσείς θέλετε…

Ταύρος

Διαφωνίες ή διαφορές απόψεων θα προκύψουν σήμερα. Μην επηρεάζεστε από τρίτους αρνητικά και μη γίνεστε εριστικοί με τους συνεργάτες σας. Δεν συντρέχει λόγος αμφισβήτησης, καθώς κάποια πράγματα θα ξεκαθαρίσουν σήμερα και θα αποδειχτεί ότι κάνατε σημαντικά λάθη κατά το πρόσφατο παρελθόν, τα οποία θα πρέπει να παραδεχτείτε και να ομολογήσετε, αν και δεν σας ευχαριστεί καθόλου…

Δίδυμοι

Προσέχετε τους συνεργάτες σας. Οι πλανήτες θα φέρουν στο προσκήνιο έριδες και συκοφαντίες που συμβαίνουν πίσω από την πλάτη σας. Μη δίνετε αφορμή για σχόλια! Μην είστε ξεροκέφαλοι και ακούστε τις συμβουλές που σας δίνουν σε επαγγελματικά θέματα τα άτομα που σας αγαπούν. Θα σας βοηθήσουν να φτάσετε πολύ ψηλά.

Καρκίνος

Κάτι θα φέρει τις φοβίες σας και τις αγωνίες σας στην επιφάνεια και θα σας αποσυντονίσει. Μην τους δίνετε μεγαλύτερη σημασία από αυτή που τους πρέπει και ταλαιπωρείστε άδικα. Απωθήστε τις άσχημες σκέψεις. Έχετε την σπάνια ευκαιρία το σώμα και το πνεύμα σας να βρουν στην τέλεια ισορροπία! Θα πρέπει να αφήσετε χώρο για περισσότερη πνευματικότητα στην ζωή σας, κάτι που θα επηρεάσει με θετικό τρόπο και την φυσική σας κατάσταση.

Λέων

Προσέχετε τον τρόπο που εκφράζετε τις απόψεις σας σήμερα στον επαγγελματικό σας χώρο, γιατί είναι εύκολο να παρεξηγηθείτε και να δημιουργηθούν από το πουθενά προβλήματα με τους συνεργάτες. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να έχετε εμμονές με την υγεία σας. Παρόλα αυτά εάν αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα υγείας, καλό θα ήταν να επισκεφτείτε τον γιατρό σας για κάθε ενδεχόμενο.

Παρθένος

Μεγάλος ο ανταγωνισμός στο εργασιακό σας περιβάλλον και αισθάνεστε ότι πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας για να μπορέσετε να διατηρήσετε τα κεκτημένα σας. Η συναισθηματική σας ζωή φαίνεται να πηγαίνει καλά, ίσως όμως επειδή δεν τολμάτε να θίξετε τα κακώς κείμενα της σχέσης σας. Είναι καιρός να βάλετε τα πράγματα στην θέση τους, κάνοντας μια ανοιχτή και εποικοδομητική συζήτηση με το ταίρι σας.

Ζυγός

Υπάρχει μια δυσαρμονία στην ατμόσφαιρα και η μέρα σας κάθε άλλο παρά αρμονική θα είναι. Προσοχή θα χρειαστεί στις φιλικές σας σχέσεις, μια και είναι ισχυρό το ενδεχόμενο να υπάρξουν συγκρούσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Ίσως να σας ζητηθεί ή να χρειαστεί να προσφέρετε κάποιο από τον ελεύθερο χρόνο σας για να εργασθείτε αμισθί. Θα ανταμειφθείτε στο άμεσο μέλλον για την προσφορά σας αυτή…

Σκορπιός

Μια σημαντική νίκη θα καταγράψετε έναντι των αντιπάλων σας και θα αισθανθείτε μεγάλη ικανοποίηση. Μην παίρνουν όμως τα μυαλά σας αέρα, γιατί η μάχη συνεχίζεται… Προσέξτε τα λόγια σας σήμερα, γιατί εύκολα μπορείτε να πληγώσετε τα άτομα που βρίσκονται γύρω σας και να βλάψετε τις σχέσεις σας. Υπάρχει έντονο το ενδεχόμενο διακοπής σχέσεων λόγω παρεξηγήσεων.

Τοξότης

Κάποιες αναμνήσεις από το πρόσφατο ή απώτερο παρελθόν επιστρέφουν και στοιχειώνουν την μέρα σας. Απωθήστε ότι σας προκαλεί πόνο και αγωνία για να μην αποτελέσει τροχοπέδη στην πορεία σας. Είστε εξαιρετικά ευαίσθητα άτομα και επηρεάζεστε σε σημαντικό βαθμό από τις ανησυχίες και τα προβλήματα των άλλων. Άλλο είναι όμως να συμπαρίστασθε σε φίλους και άλλο να οικειοποιείστε ξένα προβλήματα και να υποφέρετε…

Αιγόκερως

Επαφές και ταξίδια με ανθρώπους από το εξωτερικό θα σας χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες, ενώ οι επαγγελματικές σας συμφωνίες θα είναι συμφέρουσες! Πολλές εκκρεμότητες θα ξεκαθαρίσουν και σας βοηθούν να επιλύσετε οικογενειακά και συναισθηματικά θέματα από το παρελθόν.

Υδροχόος

Μια απρογραμμάτιστη μικρή απόδραση ίσως να προκύψει, η οποία θα σας αναπτερώσει το ηθικό και θα σας απομακρύνει από την ρουτίνα που σας έχει ρίξει ψυχολογικά τελευταία. Στον συναισθηματικό τομέα η μέρα είναι εξαιρετική, μια και κυριαρχεί μια ατμόσφαιρα αρμονίας και ομοψυχίας. Καλή είναι η μέρα και για τις φιλικές σας επαφές. Επωφεληθείτε και χαλαρώστε ή διασκεδάστε με το ταίρι και τους φίλους σας.

Ιχθείς

Εσωστρέφεια και ελαφρά κατάθλιψη εκδηλώνετε και θέλετε να απομακρυνθείτε από τους πάντες και τα πάντα. Μην το κάνετε όμως, γιατί γύρω σας υπάρχουν άτομα που σας αγαπούν και μπορούν να σας στηρίξουν. Μην κλαίγεστε διαρκώς με τα τεκταινόμενα στην ζωή σας και μην είστε τόσο ανασφαλείς! Τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο πιστεύετε ότι είναι. Χαρείτε όσα καλά έχετε και σύντομα θα έρθουν τα καλύτερα.

