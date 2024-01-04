Ο διάσημος 37χρονος ηθοποιός Σάια Λα Μπεφ (Shia LaBeouf) στράφηκε στα θεία, αφήνοντας πίσω του το έντονο παρελθόν του.

O σταρ των «Transformers» έγινε δεκτός στην Καθολική Εκκλησία αφού πήρε το ιερό μυστήριο της επιβεβαίωσης και μάλιστα φαίνεται πως σκέφτεται να γίνει διάκονος.

Οι αδελφότητα των Φραγκισκανών Καπουτσίνων ανέβασε φωτογραφίες στο διαδίκτυο με τον «δόκιμο» αδερφό τους, χαμογελαστό ανάμεσά τους και ντυμένο με μία λευκή μπλούζα.

«Ο Shia LaBeouf, γνωστός για το απίστευτο ταλέντο και το πάθος του στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, έχει ξεκινήσει ένα βαθύ πνευματικό ταξίδι που τον οδήγησε να ασπαστεί τις διδασκαλίες της Καθολικής Εκκλησίας. Η απόφασή του να εισέλθει πλήρως στην Εκκλησία αποτελεί απόδειξη της ειλικρινούς επιθυμίας του να αναπτύξει τη σχέση του με τον Θεό και να ζήσει με τις αξίες του Ευαγγελίου» αναφέρουν στην ανάρτησή τους.

Ο ανάδοχος του Λα Μπεφ, αδελφός Alexander Rodriguez, είπε στο Catholic News Agency ότι ο ηθοποιός θέλει να γίνει διάκονος «κάποια στιγμή στο μέλλον».

Μάλιστα, όπως εξήγησε, ο 37χρονος αποφάσισε ότι θέλει να μπει στην εκκλησία ως διάκονος το 2020, όταν γύριζε την ταινία «Padre Pio» του Abel Ferrara, οπου υποδυόταν έναν Ιταλό ιερέα που έλαβε το στίγμα.

