Έκανε το back to back και πανηγυρίζει το 32ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο βόλεϊ ο Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» σε έναν συγκλονιστικό τελικό στο κλειστό του Ρέντη προηγήθηκαν 2-0 σετ του Παναθηναϊκού, έχασαν τον Τζούριτς στα μέσα του τρίτου σετ και αποσυντονίστηκαν, είδαν τους «πράσινους» να ισοφαρίζουν, όμως με ψυχή πρωταθλητή στο tie break επικράτησαν 3-2 σετ και πήραν τον τίτλο.

Συγκλονιστική διακύμανση στο σετ τίτλου, με διαδοχικές ανατροπές και με τον Ιντάλγκο να αναδεικνύεται ο κορυφαίος του 4ου τελικού τον οποίο και έκρινε με τον άσο του για το 15-12.

Το ματς:

Απόλυτη ισορροπία στην εκκίνηση του πρώτο σετ, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να ξεκινούν δυναμικά, αλλά και άστοχα από τη γραμμή του σερβίς με δυο χαμένα εκατέρωθεν. Βουλκίδης και Πρωτοψάλτης έφεραν τους «πράσινους» για πρώτη φορά στο +3 (3-5) διαφορά η οποία αποκαταστάθηκε άμεσα, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει λύσεις και να παίρνει προβάδισμα τεσσάρων πόντων (14-10). Το «τριφύλλι» επιχείρησε να κάνει την αντεπίθεση του με ένα μικρό 2-0, όμως η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου υπέστη ένα επιθετικό μπλακ άουτ την στιγμή που το «ερυθρόλευκο» μπλοκ έκοβε κάθε επίθεση με Τζούριτς και Ιντάλγκο να κερδίζουν ουσιαστικά το σετ με 25-17 για το 1-0.

Το 3-3 της εκκίνησης στο δεύτερο σετ δεν ήταν αρκετό για να κρατήσει τον Ολυμπιακό κλεισμένο στο «καβούκι» του και με «μαέστρο» τον Τράβιτσα που σέρβιρε και εκτελεστές του Στερν Ιντάλγκο οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν άμεσα με την υποδοχή του Παναθηναϊκού να είναι τραγική και να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα σε όλες τις επιθέσεις των γηπεδούχων. Ωστόσο, ο «πονοκέφαλος» για τον Ολυμπιακό, ήρθε στα μέσα του σετ αφού ο Τζούριτς ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και τέθηκε νοκ άουτ. Αυτό δεν εμπόδισε την ομάδα του Ντάνιελ Καστελάνι να φτάσει στο +9 (20-11). Ο δρόμος δεν είχε γυρισμό για τον Ολυμπιακό και παρά τα δυο μικρά σερί του Παναθηναϊκού από πόντους του Φράγκου, το σετ έγινε ξανά «ερυθρόλευκο» με 25-19 για το 2-0.

Το καλύτερο του ξεκίνημα στο ντέρμπι έκανε ο Παναθηναϊκός στο τρίτο σετ, παίρνοντας προβάδισμα τριών πόντων (5-8) με τον Ολυμπιακό να αντιδρά προσωρινά, αλλά να πληρώνει την απουσία του Τζούριτς χάνοντας ξανά έδαφος για το -3 (6-9). Η βραχεία κεφαλή του «τριφυλλιού» διατηρήθηκε και μάλιστα η διαφορά διευρύνθηκε μέχρι και το +6 (10-16). Ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» με ένα επί μέρους 6-2 έφεραν το ματς στο 15-18 και ανάγκασαν τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Φράγκος μετατράπηκε σε «Χ-Factor» του Παναθηναϊκού και με διαδοχικούς πόντους έφερε το «τριφύλλι» σε θέση set ball και winner point από το κακό σερβίς του Στερν για το 20-25 και το 2-1.

Εκρηκτικό ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο τέταρτο σετ με το σκορ να πηγαίνει άμεσα στο 4-1 χάρη σε έναν κρίσιμο πόντο του Κουμεντάκη και ένα σπουδαίο μπλοκ του Παγένκ. Μια σπουδαία προσπάθεια του Ιντάλγκο έφερε τους «ερυθρόλευκους» στο +4 (5-1, 6-2). Όμως ο Παναθηναϊκός έκανε την ολική επαναφορά με τον Ερνάντες, τον Βουλκίδη, το λάθος του Ιντάλγκο και τον άσο του Πετρέα να φέρνουν το ματς στα ίσα για το 6-6 και το τάιμ άουτ του Ντάνιελ Καστελάνι. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου μπορεί να ισοφαρίστηκε, ωστόσο ο Ερνάντες ήταν κομβικός σε ορισμένες επιθέσεις φέρνοντας το «τριφύλλι» στο +3 (12-15). Ο Καστελάνι κάλεσε αμέσως τάιμ άουτ και αυτό ωφέλησε τον Ολυμπιακό, με τον Στερν να κερδίζει δυο άσους και τον Ιντάλγκο με τρεις πόντους να βάζει μπροστά την ομάδα του με 16-15!

Από το σημείο εκείνο και έπειτα το ματς μετατράπηκε σε πραγματικό ντέρμπι με τρεις αλλαγές προβαδίσματος που έφεραν τον Ολυμπιακό στο 19-18 έπειτα από αδιανόητη άμυνα και μπλοκ που κέρδισε ο Στερν.

Ωστόσο, στο σημείο εκείνο ένα μπουκάλι προσγειώθηκε στο τάραφλεξ με τον διαιτητή κ. Γεροθόδωρο να ζητά την εκκένωση της εξέδρας των οργανωμένων, μετά από συζήτηση που είχε με τον κομισάριο, αλλά και τους εκπροσώπους των ομάδων.

Η διακοπή αυτή έκανε μεγάλη ζημιά στον Ολυμπιακό, αφού ο Παναθηναϊκός με κύριο εκφραστή του σκοραρίσματος τον Ερνάντες έκαναν την ολική επαναφορά, στέλνοντας το ματς στο tie break με 21-25.

Εκεί ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τρομερά θέλοντας να επιβάλλει τον νόμο του παίρνοντας προβάδισμα 5-1 από επιθέσεις του Ιντάλγκο και μια υπερβολική ποινή υπέρβασης του Στερν. Ο Ολυμπιακός έφτασε στο 7-2, όμως οι «πράσινοι» με ένα επί μέρους 3-0 μείωσαν στους δυο (7-5). Όμως ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση μεγάλης ομάδα και στην κρισιμότερη καμπή του ματς ισοφάρισε σε 9-9! Μια τρομερή έξαρση του Ολυμπιακού, με ένα μπλοκ και ένα μπλοκ άουτ, έφεραν τον Ολυμπιακό στο +2 (12-10) σε πολύ κρίσιμο σημείο του ντέρμπι! Εκεί η ψυχή των Πειραιωτών μέτρησε στην έκβαση του ματς, με τον Ιντάλγκο να δίνει με άσο το έναυσμα για τη φιέστα (15-12).

Τα σετ: 25-17, 25-19, 20-25, 21-25, 15-12

