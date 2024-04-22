Τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης σε επίπεδο Νέων, πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός και μαζί του το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Κ19 των «ερυθρόλευκων» νίκησε 3-0 τη Μίλαν στον τελικό του Youth League στη Νιόν και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο στα χρονικά των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA. Το ματς κρίθηκε μέσα σε λιγότερο από ένα δεκάλεπτο στο β΄ ημίχρονο, όταν ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 3-0 με πέναλτι του Μουζακίτη (60΄), σουτ του Παπακανέλλου (61΄) και εκπληκτικό «ψαλίδι» του Μπάκουλα (66΄).

Απόλυτα κυρίαρχος στο α΄ ημίχρονο ο Ολυμπιακός, αδικείται που πήγε στα αποδυτήρια χωρίς να έχει αποκτήσει προβάδισμα. Ο Ραβέρι σταμάτησε τον Πνευμονίδη στο 3΄, ο Παπακανέλλος σούταρε ελάχιστα άουτ στο 9΄, ενώ στο 38΄ οι παίκτες του Συλαϊδόπουλου «έκρυψαν τη μπάλα». Απίθανος συνδυασμός Μουζακίτη, Πνευμονίδη, Κουτσογούλα, Μπάκουλα και εκτέλεση του τελευταίου από ιδανική θέση, όμως το σουτ ήταν αδύναμο και εξουδετέρωσε εύκολα ο γκολκίπερ της Μίλαν.

Η εμφάνιση του Ολυμπιακού για 45 λεπτά ήταν εμφάνιση πρωταθλητή Ευρώπης. Το μόνο ερωτηματικό για τους «ερυθρόλευκους» ήταν εάν θα καταφέρουν και στο δεύτερο μισό να παρουσιάσουν ανάλογα εντυπωσιακή εικόνα. Στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα ο Σία λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ, αλλά έχασε για εκατοστά την προβολή, ενώ στο 53΄ ο Σίνα πραγματοποίησε απίστευτη απόκρουση σε «οβίδα» του Σκότι έξω από την περιοχή.

Λίγο αργότερα ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ! Σε διεκδίκηση στην περιοχή της Μίλαν η μπάλα βρήκε στο χέρι του Στάλμαχ και ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι μετά από παρέμβαση του VAR. Δευτερόλεπτα μετά, στο 60΄, ο Χρήστος Μουζακίτης εκτέλεσε το τέλειο πέναλτι και έγραψε το 1-0 με το 6ο γκολ του στη διοργάνωση. Πριν προλάβει να συνέλθει από το σοκ η Μίλαν, ο Αντώνης Παπακανέλλος «άδειασε» τον Στάλμαχ και από δύσκολη θέση έγραψε το 2-0 στο 61΄. Στο 66΄ ο αρχηγός Θάνος Κουτσογούλας σέντραρε από δεξιά και ο Μπάκουλας με απίθανο ανάποδο ψαλίδι πέτυχε το τρίτο γκολ και «καθάρισε» οριστικά τη νίκη. Στη συνέχεια ο Άντζελο Σίνα ανέλαβε να κρατήσει το «μηδέν» με εκπληκτικές επεμβάσεις, που στέρησαν από τη Μίλαν ακόμα και το παραμικρό δικαίωμα στην ελπίδα.

Λίγες στιγμές αργότερα, ο Θάνος Κουτσογούλας σήκωνε το τρόπαιο στον ελβετικό ουρανό και μαζί του τον Ολυμπιακό και το ελληνικό αναπτυξιακό ποδόσφαιρο στα ουράνια.

Διαιτητής: Τζον Μπρουκς (Αγγλία)

Κίτρινες: Κ. Κωστούλας, Παπακανέλλος, Μπάκουλας, Σίνα - Μπαρτεσάγκι

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Σωτήρης Συλαϊδόπουλος): Σίνα, Κ. Κωστούλας, Κουτσίδης, Πρεκατές, Κουτσογούλας, Αλαφάκης (72΄ Δάμα), Μουζακίτης, Μπάκουλας (88΄ Τανούλης), Παπακανέλλος (75΄ Λιατσικούρας), Πνευμονίδης (88΄ Γατόπουλος), Μπ. Κωστούλας

ΜΙΛΑΝ (Ινιάτσιο Αμπάτε): Ραβέιρ, Μάνι, Σίμιτς, Ενσιάλα (69΄ Λιμπεράλι), Μπαρτεσάγκι, Στάλμαχ (62΄ Σίμελχακ), Μαλασπίνα, Τζερόλι, Σκότι, Σία (78΄ Σάλα), Καμάρντα (79΄ Μπονόμι)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

