Παρουσιάστηκαν με φαντασμαγορικό τρόπο από την Ίντερ Μαϊάμι Μέσι και Μπουσκέτς

Το άστρο του Λιονέλ Μέσι έλαμψε στο «DRV Pink Stadium»! Ο Αργεντινός θρύλος λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση από την Ίντερ Μαϊάμι, παρουσιάστηκε και επίσημα μπροστά στους φίλους του συλλόγου, μαζί με τον Σέρχιο Μπουσκέτς, σε ένα φαντασμαγορικό σόου.

Ο 35χρονος σούπερ σταρ, ήταν η αιτία που περίπου 20 χιλ. φίλοι των «φλαμίνγκο» αψήφησαν τη βροχή δίνοντας το παρών στην παρουσίαση. Όπως ήταν αναμενόμενο η εκδήλωση ήταν ένα... σόου χωρίς προηγούμενο, στο οποίο παρευρέθηκε ο Ντέβιντ Μπέκαμ ο οποίος καλωσόρισε τους δύο πρώην «μπλαουγκράνα».

Από την εκδήλωση δεν έλειψαν και τα πυροτεχνήματα, ενώ την στιγμή της εισόδου του Μέσι και του Μπουσκέτς στα μάτριξ του σταδίου, εμφανίστηκαν ο Στεφ Κάρι και ο Τομ Μπρέιντι, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα στους δύο παίκτες, τους οποίους και καλωσόρισαν στη Φλόριντα.



Στις πρώτες του δηλώσεις ο Λιονέλ Μέσι ανέφερε:



«Είμαι τόσο χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ! Ανυπομονώ να αρχίσω να προπονούμαι και να αγωνίζομαι. Είμαι εδώ για να αγωνιστώ, να κερδίσω, να βοηθήσω την ομάδα όπως έκανα πάντα. Έρχομαι εδώ με την ίδια επιθυμία όπως πάντα. Θα χαρούμε πολύ».















"I'm very happy to be part of Inter Miami." - Sergio Busquets pic.twitter.com/Uqmpfqw0U6