Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Πέτρος Τσιτσιπάς ολοκλήρωσαν τον ελληνικό θρίαμβο στο Σίδνεϊ - Βίντεο

Ο Πέτρος Τσιτσιπάς και η Δέσποινα Παπαμιχαήλ έκαναν το 3-0 της Ελλάδας απέναντι στον Καναδά, μετά τις νίκες της Μαρίας Σάκκαρη και του Στέφανου Τσιτσιπά που προηγήθηκαν.  

Τσιτσιπάς

Νικηφόρα ολοκλήρωσε τις αναμετρήσεις απέναντι στον Καναδά η Ελλάδα, με τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ και τον Πέτρο Τσιτσιπά να επικρατούν 7-5, 6-4 των Στέισι Φανγκ και Φίλιξ Οζέρ Αλιασίμ.

Η ελληνική ομάδα είχε εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση για τους «8» του United Cup, μετά τις νίκες του Στέφανου Τσιτσιπά (6-2, 6-3 τον Στίβεν Ντίεζ) και της Μαρίας Σάκκαρη (7-6(2), 6-3 τη Λέιλα Φερνάντες), που είχαν προηγηθεί.

Τσιτσιπάς και Παπαμιχαήλ έβαλαν το… κερασάκι στην τούρτα, καθαρίζοντας χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα τους Καναδούς αντιπάλους τους.

Μετά το 3-0 επί του Καναδά η Ελλάδα προκρίθηκε ως πρώτη από τον Β’ όμιλο και θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια τη Γερμανία για μια θέση στα ημιτελικά.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τσιτσιπάς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark