Νικηφόρα ολοκλήρωσε τις αναμετρήσεις απέναντι στον Καναδά η Ελλάδα, με τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ και τον Πέτρο Τσιτσιπά να επικρατούν 7-5, 6-4 των Στέισι Φανγκ και Φίλιξ Οζέρ Αλιασίμ.



Η ελληνική ομάδα είχε εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση για τους «8» του United Cup, μετά τις νίκες του Στέφανου Τσιτσιπά (6-2, 6-3 τον Στίβεν Ντίεζ) και της Μαρίας Σάκκαρη (7-6(2), 6-3 τη Λέιλα Φερνάντες), που είχαν προηγηθεί.

Τσιτσιπάς και Παπαμιχαήλ έβαλαν το… κερασάκι στην τούρτα, καθαρίζοντας χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα τους Καναδούς αντιπάλους τους.



Μετά το 3-0 επί του Καναδά η Ελλάδα προκρίθηκε ως πρώτη από τον Β’ όμιλο και θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια τη Γερμανία για μια θέση στα ημιτελικά.

Clean sweep 🧹



Tsitsipas/Papamichail win the mixed doubles 7-5 6-4 to seal the tie 3-0 to Greece! #UnitedCup pic.twitter.com/DIub7A8uUm — Tennis TV (@TennisTV) January 3, 2024

