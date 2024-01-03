Λογαριασμός
Με Γιόβετιτς στην κορυφή της επίθεσης: Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού με τη Λαμία

Οι επιλογές του Κάρλος Καρβαλιάλ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λαμία.  

Ολυμπιακός

Γνωστή έγινε η πρώτη ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το 2024!

Ο Κάρλος Καρβαλιάλ δεν προχώρησε κάποια έκπληξη, με τον Πασχαλάκη να είναι κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Ροντινέι, Ρέτσος, Ντόη και Ορτέγκα. Δίδυμο στο κέντρο οι Έσε και Καμαρά, ενώ στη μεσοεπιθετική γραμμή φανέλα βασικού πήραν οι Ποντένσε, Μασούρας και Φορτούνης. Στην κορυφή της επίθεσης θα κινείται ο Στέβαν Γιόβετιτς.

TAGS: Ολυμπιακός Λαμία
