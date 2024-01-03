Με Γιόβετιτς στην κορυφή της επίθεσης: Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού με τη Λαμία

Γνωστή έγινε η πρώτη ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το 2024!



Ο Κάρλος Καρβαλιάλ δεν προχώρησε κάποια έκπληξη, με τον Πασχαλάκη να είναι κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Ροντινέι, Ρέτσος, Ντόη και Ορτέγκα. Δίδυμο στο κέντρο οι Έσε και Καμαρά, ενώ στη μεσοεπιθετική γραμμή φανέλα βασικού πήραν οι Ποντένσε, Μασούρας και Φορτούνης. Στην κορυφή της επίθεσης θα κινείται ο Στέβαν Γιόβετιτς.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAS Lamia is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #LAMOLY #Stoiximan pic.twitter.com/N0UHwU6Fws January 3, 2024

