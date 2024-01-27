Παγκάκης: Έκλεισαν οι μεταγραφές, με αυτή την εντεκάδα πάει στην Τούμπα

Ο Παναθηναϊκός τις τελευταίες μέρες έχει κάνει παρά πολλές επαφές, πάλεψε να φέρει τον Μαξίμοβιτς που είναι μια δύσκολη περίπτωση, καθώς ο τεχνικός διευθυντής της Χετάφε δείχνει να μην θέλει να τον δώσει άμεσα.

Μετά την Δευτέρα θα υπάρξει μια τελευταία προσπάθεια για τον Σέρβο μέσο αλλά όλα δείχνουν πως πάει για καλοκαίρι. Ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί πλέον με πολύ ποιοτικές μονάδες και το μεταγραφικό ντεμαράζ δείχνει να… κλείνει.

