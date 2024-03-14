ΠΑΟΚ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ: Με την πλάτη στον τοίχο για να γράψει ιστορία ο «δικέφαλος του Βορρά»

Σε ένα παιχνίδι όλα ή τίποτα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ντινάμο Ζάγκρεμπ στην Τούμπα (19:45, Cosmote Sport 3, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και live ενημέρωση από sport-fm.gr) για τη ρεβάνς της φάσης των «16» του Europa Conference League και καλείται να ανατρέψει το 2-0 του «Μάξιμιρ» για να βρεθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι «ασπρόμαυροι» παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων στην Κροατία. Είχαν πολλές λανθασμένες αποφάσεις και κάπως έτσι, μετά το άσχημο γύρισμα του Γιόνι Ότο, ο Μπρούνο Πέτκοβιτς άνοιξε το σκορ, ο οποίος πέτυχε και το δεύτερο τέρμα στην επανάληψη. Η τριάδα των Τάισον-Κωνσταντέλια-Ζίβκοβιτς δεν πρόσφερε στο δημιουργικό κομμάτι, ενώ ο Τζίμας στα δέκα λεπτά που αγωνίστηκε, έδωσε περισσότερα από τον Τόμας, που ξεκίνησε βασικός.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» συνέχισε τις άσχημες εμφανίσεις, που δείχνουν το ντεφορμάρισμα που διανύει το τελευταίο διάστημα, γνωρίζοντας την ήττα και στην πρεμιέρα των playoffs από τον Άρη με 1-0. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του, όμως, δεν μπορούν να μείνουν άλλο εκεί, καθώς το αποψινό παιχνίδι είναι do or die. Είτε κάνεις την ανατροπή, γράφοντας ιστορία αφού ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανατρέψει ποτέ σκορ 2-0 σε ευρωπαϊκό νοκ άουτ αγώνα, είτε μένει εκτός Ευρώπης και ο αρνητισμός συνεχίζεται στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Στην αντίπερα όχθη, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ έχει ένα μεγάλο προβάδισμα από τη νίκη που πήρε στο πρώτο ματς, ενώ η ψυχολογία της είναι στην ιδανική κατάσταση μετά και την ευρεία επικράτησή της με 5-2 επί της Σλάβεν την προηγούμενη Κυριακή (10/03) για το πρωτάθλημα.

«Θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στην επιθετική τριπλέτα του ΠΑΟΚ, όπως ακριβώς επισήμανα και στο πρώτο παιχνίδι. Στους Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω αν στο πρώτο παιχνίδι ήμασταν καλύτεροι εμείς ή αν εκείνοι δεν βρέθηκαν στην καλύτερη ημέρα τους, αλλά θα επιμείνω στους ίδιους. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένα νέος παίκτης με πολύ μεγάλο μέλλον μπροστά του», ανέφερε ο προπονητής της Ντινάμο, Σεργκέι Γιακίροβιτς, για τα όσα θα πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του.

Παράλληλα, σε μία ιδιαίτερη αποκάλυψη προχώρησε ο νέος πρόεδρος των Κροατών, Βέλιμιρ Ζάετς, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην ΕΡΤ3 και στην εκπομπή "Ο κόσμος των ΣΠΟΡ" κατά την άφιξη της ομάδας του Ζάγκρεμπ στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως εφόσον η Ντινάμο φτάσει στον τελικό της διοργάνωσης, αυτός δεν θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια και την OPAP Arena όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά στην Τσεχία.

«Είναι καλή έδρα, μακάρι να παίξουμε εμείς στον τελικό. Αν θα παίξουμε εμείς που θα είναι δύσκολο γιατί μετά πρέπει να περάσεις αρκετούς αντιπάλους. Αν πάμε δεν μπορεί να παίξει η Ντινάμο στο γήπεδο της ΑΕΚ. Θα πάει στην Τσεχία», ανέφερε ο Ζάετς, ο οποίος με δεδομένο πως έως τώρα η UEFA δεν έχει ενημερώσει για το ενδεχόμενο αλλαγής έδρας του τελικού, υπονόησε πως δεν θα είναι εφικτό να βρεθούν οπαδοί της Ντινάμο στην OPAP Arena, εκεί όπου τον περασμένο Αύγουστο χούλιγκαν των Κροατών με Έλληνες συνεργούς τους δολοφόνησαν τον οπαδό της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσούρη.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Koτάρσκι - Ότο, Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα - Σβαμπ, Μεϊτέ - Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον- Σαμάτα.

Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Σεργκέι Γιακίροβιτς): Νέβιστιτς - Ριστόφσκι, Μπερνάουερ, Τεοφίλ-Κατρίν, Πέρκοβιτς - Μίσιτς, Σούτσιτς - Σπίκιτς, Μπατούρινα, Χότζα - Πέτκοβιτς.

Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς (Γερμανία)

Βοηθοί: Ρόμπερτ Κέμπτερ, Ντόμινικ Σκάαλ (Γερμανία)

4ος: Ρόμπερτ Σρόντερ (Γερμανία)

VAR: Σόρεν Στορκς, Μπέντζαμιν Μπραντ (Γερμανία)

