Παναθηναϊκός: Με γεμάτη «φαρέτρα» μετά τη διακοπή ο Τερίμ

Δουλειά και στη διακοπή για τον Παναθηναϊκό με το βλέμμα στραμμένο στον ΠΑΟΚ! Οι παίκτες του τριφυλλιού θα βρεθούν σήμερα στο Κορωπί προκειμένου να δώσουν «οικογενειακό» φιλικό με τη δεύτερη ομάδα και θα επιστρέψουν ξανά την Τρίτη 19/3 στις προπονήσεις έπειτα από την έξτρα ημέρα που έδωσε ο Φατίχ Τερίμ στους ποδοσφαιριστές.

Οι «πράσινοι» μετά την επιβλητική νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θέλουν να συνεχίσουν στο ίδιο μοτίβο και να εμφανιστούν έτοιμοι μετά τη διακοπή για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στις 31/3 στη Λεωφόρο για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Στο Κορωπί δεν βρίσκονται από χθες οι Τσέριν, Βέρμπιτς και Σπόραρ, που αναχώρησαν προκειμένου να ενσωματωθούν στην αποστολή της εθνικής Σλοβενίας για τα φιλικά με Μάλτα και Πορτογαλία, ο Γιούρι Λοντίγκιν που επέστρεψε στην εθνική Ρωσίας, αλλά και οι Έλληνες διεθνείς, Τάσος Μπακασέτας, Φώτης Ιωαννίδης και Ζέκα.

Ο Τούρκος τεχνικός ωστόσο με την επιστροφή και των προαναφερθέντων θα έχει την ευκαιρία να καταστρώσει πλήρως τα πλάνα του για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει τη νίκη προκειμένου να παραμείνει στο «κόλπο» του τίτλου και να πάει σε έναν... τελικό με την ΑΕΚ την 3η αγωνιστική στη Λεωφόρο, ώστε να προσπεράσει στη βαθμολογία.

Δεδομένη θεωρείται η επιστροφή του Γέντβαϊ, ενώ και ο Ντραγκόφσκι θα μπει κανονικά σε ρυθμούς προπονήσεων από την επόμενη εβδομάδα. Ο Χουάνκαρ έχει επιστρέψει κανονικά, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί σύντομα και με τον Μπαρτ Σένκεφελντ.

Θυμίζουμε ότι θα είναι η πρώτη φορά που ο Τερίμ θα μπορέσει να καταστρώσει τα πλάνα του για ένα ντέρμπι με όλους τους ποδοσφαιριστές, πλην των μόνιμα τραυματιών Μάγκνουσον και Πάλμερ Μπράουν.

