NBA: Ρεκόρ καριέρας ο Μίτσιτς στο ΝΒΑ: Έβαλε 25άρα στο Μέμφις

Στην Οκλαχόμα μπορεί να μην βρήκε χώρο για να λάμψει, ωστόσο στη Σάρλοτ ο Βασίλιε Μίτσιτς δείχνει κάθε μέρα και περισσότερο πως μπορεί να σταθεί στο ΝΒΑ. Οι Χόρνετς πέρασαν με 110-98 από το Μέμφις με τον Σέρβο γκαρντ να κάνει το καλύτερο παιχνίδι του στη ρούκι σεζόν του.

Είχε 25 πόντους κάνοντας ατομικό ρεκόρ και μέτρησε 2/2 βολές, 4/4 δίποντα και 5/6 τρίποντα, καθώς επίσης 8 ασίστ, 2 κλεψίματα και μόλις 2 λάθη σε 30 λεπτά.

Στο ίδιο ματς, ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι έπαιξε για 27 λεπτά έχοντας καλή παρουσία με 9 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 τάπες.

