«Λαβωμένος» στο Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ!



Ο «δικέφαλος του βορρά» θα κληθεί να γιατρέψει τις πληγές που του άφησε ο αποκλεισμός από τον Παναθηναϊκό μεσοβδόμαδα, στην αυριανή αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, με τον Ρουμάνο τεχνικό να μην υπολογίζει στους τιμωρημένους Μπάμπα και Τόμας, ενώ εκτός αποστολής έμειναν, ο Τάισον λόγω ενοχλήσεων και ο Κοτάρσκι ο οποίος μετά την προπόνηση ανέβασε πυρετό.



Θυμίζουμε ότι στα «πιτς» για τον ΠΑΟΚ, βρίσκονται και οι Μιχαηλίδης και Εκόνγκ που έκαναν θεραπεία.



Αναλυτικά οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ρουμάνος τεχνικός είναι οι:



Ζίβκοβιτς , Ταλιχμανίδης , Μπαλωμένος , Βιεϊρίνια , Σάστρε , Όττο , Κεντζιόρα , Κουλιεράκης , Νάσμπεργκ , Ράφα Σοάρες , Σβαμπ , Οζντόεφ , Μεϊτέ , Μάρκος Αντόνιο , Κωνσταντέλιας , Μουργκ , Ρικάρντο , Α.Ζίβκοβιτς , Ντεσπόντοφ , Τζίμας, Σαμάτα

