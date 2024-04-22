Όχι μόνο δεν πέρασε απαρατήρητο το γκολ που πέτυχε ο Δημήτρης Πέλκας, χθες (21/04), στην επικράτηση της Μπασακσεχίρ επί της Ρίζεσπορ με 2-0, αλλά αντιθέτως έτυχε μεγάλης αναγνώρισης…

Τέτοιας, που, οδήγησε τους ανθρώπους της τουρκικής ομάδας στο να φτιάξουν μια… προτομή στον Έλληνα διεθνή άσο, στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media!

Θυμίζουμε ότι αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο τέρμα του Πέλκα στην τουρκική Super Lig. Παράλληλα, ο 30χρονος άσος έχει συνολικά πέντε στο πρωτάθλημα, ενώ έχει «μοιράσει» και τρεις ασίστ στα τελευταία ματς.

Η Μπασακσεχίρ βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας, με 49 πόντους, ήτοι δύο λιγότερους από την τέταρτη Μπεσίκτας.

🇬🇷 Dιϻιτгιs Ƥεlκλs



🏟️ Son II maç

⚽️ II gol

🅰️ III asist pic.twitter.com/1nBYRPfol8 — RAMS Başakşehir (@ibfk2014) April 22, 2024

