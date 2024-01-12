Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον ο δανεισμός του Σαμέτ Ακαϊντιν από τη Φενερμπαχτσέ στον Παναθηναϊκό έως το φινάλε της εφετινής περιόδου.

Τα τουρκικά ΜΜΕ ανέφεραν το βράδυ της Παρασκευής (12/1) πως οι δύο ομάδες ήρθαν σε οριστική συμφωνία για την εξάμηνη παραχώρηση του 29χρονου διεθνούς Τούρκου στόπερ, ο οποίος μάλιστα αναμένεται στην Αθήνα το μεσημέρι του Σαββάτου (13/1), προκειμένου να «κλειδώσει» η δεύτερη χειμερινή μεταγραφή του Παναθηναϊκού μετά τον Δημήτρη Λημνιό.

Οι πληροφορίες των Τούρκων μάλιστα ανέφεραν πως στη συμφωνία δεν έχει συμπεριληφθεί εντέλει οψιόν αγοράς του Ακαϊντίν, με τον Παναθηναϊκό να καλύπτει το συμβόλαιο του παίκτη ως το φινάλε της σεζόν (230.000 ευρώ), συν κάποια μπόνους στόχων, ενώ θα καταβληθεί κι ένα μικρό ποσό ως «ενοίκιο» προς τη «Φενέρ».

