Ένας αστυνομικός στη νότια Αγγλία, ο οποίος επιχείρησε να σταματήσει μια αγελάδα που είχε διαφύγει πέφτοντας πάνω της με δύναμη με το υπηρεσιακό όχημά του, προκάλεσε την οργή της κοινής γνώμης, και του υπουργού Εσωτερικών, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί,

Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, αφού η αστυνομία του Σάρεϊ δέχθηκε κλήσεις εξαιτίας μιας αγελάδας η οποία είχε εμφανισθεί σε συνοικία της μικρής πόλης Στέινς-επί-του-Τάμεση.

Στα πλάνα, τα οποία έκαναν το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των βρετανικών μέσων ενημέρωσης, φαίνεται ένα όχημα της αστυνομίας να χτυπάει δύο φορές το άτυχο ζώο, το οποίο καταλήγει με το κεφάλι και το πάνω μέρος του σώματος εγκλωβισμένα κάτω από το όχημα.

I can think of no reasonable need for this action.



I’ve asked for a full, urgent explanation for this.



It appears to be unnecessarily heavy handed. https://t.co/FsNnA9iQ2R — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) June 15, 2024

Η σκηνή αυτή προκάλεσε κύμα επικρίσεων σε βάρος των δυνάμεων της τάξης και ο υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι αντέδρασε μάλιστα στο X. «Δεν βλέπω καμιά εύλογη ανάγκη για τέτοια δράση. Ζήτησα να δοθούν επειγόντως πλήρεις εξηγήσεις», ανέφερε.

Σήμερα η αστυνομία ανακοίνωσε πως διαβίβασε την υπόθεση στην υπηρεσία που ελέγχει τις αστυνομικές δυνάμεις και πως «απομάκρυνε από το πεδίο» τον εν λόγω αστυνομικό εν αναμονή της ολοκλήρωσης της έρευνας.

«Έχω πλήρη συνείδηση της αναστάτωσης που προκάλεσε η διαχείριση εκ μέρους μας αυτού του επεισοδίου και θα βεβαιωθώ πως θα αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής και σε βάθος έρευνας», δήλωσε επίσης ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Σάρεϊ Νεβ Κεμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Χθες, Σάββατο, η αστυνομία εξήγησε πως, έπειτα από άκαρπες απόπειρες να «συλληφθεί» η αγελάδα και λαμβάνοντας υπόψη «τη δημόσια ασφάλεια», «ελήφθη η απόφαση να τη σταματήσουμε χρησιμοποιώντας ένα όχημα».

Η αγελάδα, η οποία είναι ηλικίας δέκα μηνών και φέρει το όνομα «Beau Lucy», τραυματίσθηκε κυρίως σε ένα πόδι. Εξετάσθηκε από κτηνίατρο και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη της, ο οποίος δήλωσε στο πρακτορείο PA πως η Beau Lucy «πάει καλύτερα».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

