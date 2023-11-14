Παναθηναϊκός: Το… 24 στα 28 αποδεικνύει πως τα πάντα έχουν αλλάξει

Το πόσο πολύ έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο του έχει συζητηθεί πολλές φορές. Οπότε δεν θα γίνει και τώρα. Ωστόσο, από το καλοκαίρι του 2022, η ομάδα του Σέρβου προπονητή έχει πετύχει κάτι το οποίο περίμενε πάρα πολλά χρόνια.

Κάτι που πλέον μπορεί να το θεωρούμε και αυτονόητο αλλά βασάνιζε σχεδόν πάντα το ”Τριφύλλι''.

Πιο συγκεκριμένα, οι ”πράσινοι” το τελευταίο 15μηνο έχουν μάθει να… ”καθαρίζουν”, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, τα παιχνίδια με τις ομάδες εκτός του ”big 5”.

Τα ματς δηλαδή που τα τελευταία πολλά χρόνια πάντα τους ταλαιπωρούσαν. Φτάναμε μέχρι και σε σημείο να θεωρούμε ομάδες όπως την Λαμία και τον Αστέρα Τρίπολης κακούς δαίμονες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τις υποτιμάμε. Δεν έχουμε λόγο ούτε και δικαίωμα να τις υποτιμήσουμε.

